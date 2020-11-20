Прививка против гриппа защищает «сердечников» от смерти

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20.11.2020, 12:00, Разное


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Вакцинация против сезонного гриппа снижает риск смерти у людей, которые страдают от болезней сердца. О результатах крупнейшего анализа, который подтверждает это, ученые доложили на виртуальной научной конференции Американской кардиологической ассоциации. Это исследование еще не опубликовано в рецензируемом научном журнале.

Ученые проанализировали данные 16 исследований, которые охватили 237 тысяч человек. Он пришли к выводу, что у людей, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, которые проходят вакцинацию от гриппа, риск смерти от болезней сердца ниже на 18%, а риск смерти от любой причины – на 28%. Кроме того, у них на 13% меньше вероятность любых осложнений со стороны сердца по сравнению с теми, кто не прививается от гриппа.

 


Изображение: МедПортал

Авторы исследования указывают, что этот эффект можно сравнить с эффектом кардиологических препаратов. Например, ингибиторы АПФ, которые используют для контроля артериального давления, снижают риск смерти на 20-25%. При этом прививаться от гриппа нужно один раз год, а лекарства нужно принимать ежедневно.

Донна Арнетт (Donna Arnett), бывший президент Американской кардиологической ассоциации, подчеркнула, что вакцинация против гриппа становится еще более важной в этом году в связи с пандемией COVID-19. Она отметила, что мы до сих пор не в полной мере знаем, как новая болезнь влияет на сердце.

Грипп связан с осложненями со стороны сердца

Опасность гриппа для сердца хорошо изучена. Например, исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что вероятность инфаркта миокарда в течение недели после перенесенного гриппа увеличивается в шесть раз. Кроме того, известно, что серьезные проблемы с сердцем возникают примерно у 12% людей, госпитализированных по поводу гриппа.

Почему прививка против гриппа защищает сердце?

Ранее ученые указывали на два возможных механизма защитного действия прививки от гриппа при болезнях сердца. Во-первых, вакцинация отмечает грипп, который может вызывать осложнения со стороны сердца. Во-вторых, предполагается, что антитела, которые вырабатываются при иммунизации, могут приводить к увеличению выработки оксида азота в организме. Это соединение улучшает кровообращение. Таким образом, по всей видимости, эффект вакцины обусловлен не только профилактикой гриппа.



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