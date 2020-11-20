Мнение: Как компьютерные игры делают людей счастливыми

20.11.2020, 11:58, Разное

Учёные из Оксфордского университета собрали данные по трём тысячам человек, чтобы выяснить, как компьютерные игры влияют на уровень счастья. Результат можно было бы предсказать и без опроса. Исследование показало, что люди, которые играют по 4 часа в день ежедневно, в среднем значительно счастливее, чем те, кто не играет:

https://habr.com/ru/news/t/528518/

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Причины понятны.

Во-первых, игры позволяют человеку заниматься тем, что ему интересно: от танковых боёв до разграбления древних руин. Давайте поможем исследователям сформулировать вопрос чуть иначе: «будут люди, которые могут по 4 часа в день заниматься любимым делом, счастливее тех, кто не может себе этого позволить?». Не нужно быть дипломированным психологом, чтобы дать верный ответ и на этот вопрос.

Во-вторых, игры дают людям возможность вырваться из бесконечных обезьяньих ритуалов, в ходе которых надо доказывать окружающим, что ты живёшь «не хуже Сидоровых»: находишься в хорошей физической форме, модно одеваешься, ездишь на мощной машине, живёшь в престижном районе, и прочая, и прочая — в зависимости от конкретного круга общения каждого нормального члена общества.

Поспрашивайте людей, чего им не хватает для счастья. Очень многие назовут или деньги, или вещи, которые можно купить за деньги. Подвох в том, что статусное потребление, — айфоны, отпуска за рубежом, пышные праздники, — не делает людей счастливыми. В качестве доказательства процитирую бессмертного Пушкина:

https://ilibrary.ru/text/466/p.1/index.html

…Зачем с него не снял я шлема тут же!

А снял бы я, когда б не было стыдно

Мне дам и герцога. Проклятый граф!

Он лучше бы мне голову пробил.

И платье нужно мне. В последний раз

Все рыцари сидели тут в атласе

Да бархате; я в латах был один

За герцогским столом. Отговорился

Я тем, что на турнир попал случайно.

А нынче что скажу? О бедность, бедность!

Как унижает сердце нам она!

Страдания несчастного юноши, в котором мы без труда узнаём самого Александра Сергеевича, никак не связаны с физическим комфортом. У него достаточно денег, чтобы хорошо питаться, одеваться в добротную одежду и содержать слугу. Молодой рыцарь страдает из-за того, что не может швырять деньги на ветер, из-за чего другие знатные господа справедливо подозревают его в позорной бедности.

В лихие ельцинские времена средний россиянин имел доход в несколько раз меньший, чем сейчас. И что же, когда наши заработки выросли в 5-10 раз, мы стали откладывать 80% от зарплаты на банковский счёт? Конечно, нет. Денег большинству как не хватало, так и не хватает: просто в 1999 год денег не хватало на хорошие сапоги, а сейчас их не хватает на последний айфон.

Компьютерные игры позволяют отставить материальные заботы в стороны и расслабленно выдохнуть. Через монитор не видно, сколько денег у твоего тиммейта. Можно или мериться друг с другом спортивным рейтингом, набор которого необременителен, или играть в игры, где все равны, или даже погрузиться в синглплейер, в котором у тебя, человеческого игрока, будет самый высокий ранг в игре.

Эти два фактора, — интересное занятие и избавление от давления коллективных кумушек, — надёжно повышают уровень счастья игрока. Главный подводный камень заключается в том, что не все игры одинаково полезны: среди нормальных игр есть немало таких, которые используют слабости игроков, чтобы подцепить их на крючок психологической зависимости. К этой категории относятся, к примеру, многие популярные мобильные игры: их создатели вкладывают буквально сотни миллионов долларов, чтобы эффективнее выжимать деньги из страдающих игроков.

Далёкие от мира компьютеров люди скажут сейчас, что я описал уход от реальности, а уходить от реальности — нехорошо. Опыт показывает, что дела обстоят обратным образом: уходом от реальности является как раз традиционный бессмысленный образ жизни, к которому людей принуждает общественное мнение, и который доводит в итоге нечастных до чувства глубокого разочарования.