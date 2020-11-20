Мнение: Эпидемия

20.11.2020, 11:54, Разное

Эпидемия психических расстройств накрывает страну. Немотивированная агрессия становится обыденностью. Полиция Петербурга задержала двоих приезжих из Оренбургской области по делу об убийстве жителя Мурино. Всадить нож в мужчину могли из-за просьбы надеть маски в маршрутном автобусе.

Один неадекватный человек попытался свой психоз транслировать на других неадекватных людей со своим психозом. Финал не слишком тривиален, но предсказуем. Власть, подняв волну информационного террора против населения, неизбежно создает в массах синдромы, характерные для военных и поствоенных периодов. Так называемые ветеранские синдромы. Неудивительно, что массы людей с наведенными психозами начинают реагировать в обыденных ситуациях непредсказуемо и совершенно неадекватно.

Я слышал оценки, что в той или иной мере эпидемия психических расстройств может коснуться порядка 20% населения. Конечно, кто-то будет поражен в легкой форме, кто-то в тяжелой, но в целом из одной социальной катастрофы мы войдем в другую, причем на самом деле это одна, взаимосвязанная катастрофа.

Я не думаю, что это проектные действия по реализации каких-то далекоидущих зловещих планов. У наших чиновников на это мозгов не хватит. А вот хаос в результате полной утраты управления, планирования, сценирования – это очень даже близко к тексту. Для России это актуально вдвойне, так как российская система управления автократична. А главный автократ безвылазно сидит в бункере и имитирует управление страной. Логично, что все разваливается и распадается с удвоенной скоростью.