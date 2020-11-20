Мнение: Как я болел…

20.11.2020, 11:42, Разное

Я проснулся, но глаза не открывал. Всё тело горело. Голова тяжелая, будто и не спал. Болели мышцы. Сплошной сумбур. Лежал неподвижно. Мысли в голове вертелись хаотично – не мог сосредоточиться. Решил встать. Это оказалось не простым действием. Руки и тело были ватными. Кое-как поднялся на ноги, но тут же сел на кровать – закружилась голова. Посидев немного все же поднялся и поплелся на кухню.

На кухонном столе обнаружил бутылку с газированной водой. Стал пить, жадно, ненасытно. После питья отрыгнул и даже немного полегчало. Попробовал определить, есть ли температура, ибо лоб горел как-то изнутри. Но температуры вроде бы не было. Вкусовые рецепторы отсутствовали напрочь. Это удалось определить, когда попробовал жевать кусок колбасы, лежавший там же, на столе. Обоняние так же не проявлялось – ничего не воняло, не пахло и не различалось по запаху.

Какое-то время стоял, не зная, что мне делать, с чего что-то начинать? Было очень плохо. Плохо настолько, что казалось: это всё! Но в поле зрения попал предмет на подоконнике за занавеской, проявившийся на фоне приходящего утра. Отодвинув занавеску я увидел то, что мне было просто необходимо. Коньяк! Запой продолжался.