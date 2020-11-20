 

Юлия Снигирь и Аглая Тарасова на первых кадрах со съемок триллера “Казнь”

20.11.2020, 11:38, Разное

Ладо Кватания является одним из лучших и потому востребованных российских клипмейкеров – на его счету видеоработы для Oxxxymiron, Хаски и группировки “Ленинград”. Теперь же Ладо пошел дальше и вскоре представит на суд зрителя свою первую в большом кино режиссерскую работу, психологический триллер “Казнь”. Съемки совместно с кинокомпанией Hype Film стартовали еще в сентябре, и сегодня стали доступны первые кадры с участием исполнителей главных ролей Аглаи Тарасовой, Юлии Снигирь и Нико Тавадзе.

Юлия СнигирьАглая ТарасоваНико Тавадзе

В синопсисе фильма говорится: в деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство – выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь. ⠀

Помимо Тавадзе, Снигирь и Тарасовой, в фильме играют Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский и Евгений Ткачук. Фильм создается при поддержке Фонда Кино и Фонда Кинопрайм. 



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