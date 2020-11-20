 

В отставку уходит глава минобороны Армении

20.11.2020, 11:34, Новости дня

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает издание “Аравот”.

По данным издания, на этом посту его заменит главный советник премьер-министра страны Вагаршак Арутюнян. Он был министром обороны Армении в 1999 – 2000 годах.

“Sputnik Армения” в своем Telegram-канале написало, что Тоноян покидает свой пост, но “отставка – не его решение.”

Новость об отставке Тонояна пришла на фоне заключения соглашения о судьбе Нагорного Карабаха. Он был главой минобороны с мая 2018 года.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

По условиям соглашения, Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массового бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих  под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.

17 ноября президент страны Армен Саркисян заявил, что Армения проиграла в навязанной ей войне, как на поле боя, в Нагорном Карабахе, так и на дипломатической арене, потому правительство Никола Пашиняна и национальное собрание должны самораспуститься.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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