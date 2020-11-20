Стало известно об отставке министра обороны Армении

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20.11.2020, 11:28, Новости дня

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщают местные СМИ.

В Ереване якобы хотят назначить главой оборонного ведомства Вагаршака Арутюняна, который в данный момент занимает должность советника премьер-министра Никола Пашиняна, передает Sputnik со ссылкой на «Аравот».

В 1999-2000 годах он был министром обороны республики.

При этом официальных комментариев из министерства обороны Армении пока получить не удалось.

Отметим, что за последние дни в отставку подали уже главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, а также создания временного правительства и организации досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.



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