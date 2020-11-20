Минстрой решил определить правовой статус апартаментов

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20.11.2020, 11:28, Новости дня

Минстрой ведет работу по уточнению правового статуса апартаментов, сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин на телеканале «Россия 24».

«В первую очередь, мы должны придать им статус: что такое апартаменты, для чего они нужны, как в них проживать, будут ли и должны ли они являться жилыми помещениями» – передает РИА «Новости» его слова. При этом Стасишин пояснил, что это позволит владельцам апартаментов выбирать управляющую компанию, получить гарантии предоставления коммунальных услуг, а после изменения статуса апартаменты будут учитываться в статистике строящегося жилья.

Как заметил глава Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, при изменении правового статуса апартаментов важно сохранить все имеющиеся нормативные требованиях к уровню жилых проектов. «Предложение Минстроя состоит из двух важных частей: первая – амнистия, вторая – запрет строительства новых апартаментов. Одна из главных функций амнистии – это проведение переписи апартаментов, чтобы потом уже отделить зерна от плевел, принять решение о каждом из них», – сказал он.

На данный момент апартаменты юридически считаются нежилыми помещениями, приравненными к коммерческой недвижимости. Хотя во многих из них люди живут на постоянной основе, исходя из юридического статуса, к апартаментам предъявляются упрощенные требования: по шумоизоляции, инсоляции, при строительстве застройщики не обязаны обеспечивать жителей детсадами, школами, магазинами и другими объектами инфраструктуры. Кроме того, люди сталкиваются с повышенными тарифами на коммунальное обслуживание. Глава РАСК выразил уверенность, что необходимо утвердить набор характеристик, которые бы говорили о том, что в помещении можно долгосрочно проживать.

Также Алексеенко отметил, что технологически строительство апартаментов мало чем отличается от строительства жилья, поэтому застройщикам перестроиться будет несложно. «Главное – не допустить, чтобы амнистия создала прецедент для снижения требований к стандартам жилья», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено.



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