 

Мнение: Азербайджанская армия вошла в Агдам

20.11.2020, 11:18, Разное

Азербайджанская армия сегодня начала занимать Агдамский район, вместе с городом Агдам. Армяне отступили из него по московским соглашениям.
Сам город разрушен еще в первую войну и последующие годы просто тихонько разрушался, и для армян отход крайне неприятен скорее из-за того, что Агдамский район служил основной линией обороны на центральном направлении, которое достаточно уверенно держалось до самого конца войны, даже когда южный фронт уже рухнул.
Теперь же эти позиции отходят к Азербайджану вместе со всем районом. Стоит отметить, что в Агдамский район азербайджанская техника входила в том числе и под турецкими флагами.
Перед уходом, армяне как и в Кельбаджарском районе уничтожили то, что могли, включая немногочисленные жилые дома. Сам Агдам проще строить заново, нежели восстанавливать. Но это же можно сказать и при Физули с Зангеланом и Джебраилом.

Предварительная пропаганда.

Источник: Colonel Cassad



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