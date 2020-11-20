 

Мнение: Ярославский урок садистам в погонах

20.11.2020, 11:14, Разное

Дзержинский суд Ярославля вынес приговоры вертухаям-садистам из исправительной колонии №1, пытавшим осужденного Евгения Макарова.

Нанесший как минимум 74 удара по ногам Макарова инспектор дежурной смены Андрей Зыбин получил 4 года колонии. Поливавший осужденного водой Сипан Мамоян — 3 года. Нанесшие Макарову более 100 ударов дубинкой Александр Морозов и Игорь Богданов — по 4 года лишения свободы.

Душившего Макарова Алексея Микитюка приговорили к 3 годам лишения свободы, избивавшего осужденного Сергея Драчева — к 3 годам и 5 месяцам колонии, инспектора Дмитрия Соловьева — к 3 годам и 5 месяцам, такой же приговор суд вынес его коллеге Руслану Цветкову. Алексей Бровкин, который также бил осужденного, получил 4 года колонии.

Бывший младший инспектор Алексей Андреев, который нанес Макарову около 50 ударов, получил 3 года и 2 месяца колонии. Он был единственным, кто впоследствии извинился перед потерпевшим и возместил ему моральный ущерб. Максим Яблоков получил 4 года и 3 месяца колонии.

Андреева, Соловьева, Драчева, Цветкова, Микитюка и Мамояна отпустили в зале суда c учетом отбытого в СИЗО времени.

А вот врио начальника ИК-1 Николаева, который дал указание провести «воспитательную работу» с заключенным Макаровым и заместителя начальника колонии Михайлова, который, по версии следствия, приказал бить Макарова по пяткам, суд оправдал. И это хорошее решение! И информацию о приговорах, которые вынес суд в Ярославле, надо довести до всех колоний и тюрем страны, до каждого отделения полиции, до каждого подразделения Росгвардии. Каждый латентный садист в погонах должен усвоить урок, что их командиры могут и соскочить, что их вполне могут отмазать-прикрыть-оправдать. А сидеть будут они – сержанты и рядовые. Даже если приказ на пытки был отдан командирами…

Фотографии и скриншоты отсюда и  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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