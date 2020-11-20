 

Врач Исаев раскритиковал популярный способ защиты от коронавируса

20.11.2020, 11:08, Разное

Врач-нарколог Руслан Исаев раскритиковал известный способ защиты от заражения коронавирусом. Медик назвал самообманом употребление спиртовых настроек с целью укрепления своего иммунитета.
Исаев считает, что с медицинской точки зрения этот способ положительно не сказывается на иммунитете. Люди просто верят, что он поможет. Для сравнения доктор взял действиетиммуномодуляторов, которое больше ощутимо, нежели эффект от принятых настоек.

При этом существуют некоторые растения, которые повышают иммунитет. В то же время очень тяжело просчитать, в каких дозах и кому именно можно употреблять настойки, сделанные на их основе.

Ранее специалисты выдвигали гипотезу о том, что умеренное употребление красного вина снижает риск заражения коронавирусом. Руслан Исаев заявил, что сложно оценить данную информацию, поскольку не проводились фундаментальные исследования.



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