 

В Петербурге мужчину убили за просьбу надеть маску в маршрутке

20.11.2020, 11:08, Разное

В Петербурге нескоолько дней назад 53-летнего мужчину убили за просьбу надеть медицинскую маску в маршрутке. Его труп нашли в минувший вторник около десяти часов вечера на Индустриальном проспекте. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали предполагаемого подозреваемого.
По имеющимся данным, житель поздно вечером возвращался домой. По пути в общественном транспорте у него возникла ссора с женщиной и мужчиной. В частности, житель Северной столицы попросил пару надеть на лицо маски из-за угрозы распространения коронавируса. Когда пассажиры вышли на улицу, то началась драка. Мужчина, не желающий надевать маску, достал нож и нанес им ранение оппоненту. В результате 53-летний потерпевший скончался.

На следующий день полицейские задержали 40-летнего подозреваемого и его знакомую, которая в тот момент находилась рядом. Оба они являются уроженцами Оренбургской области. Установлено, что злоумышленник ранее был судим.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Названы малоизвестные симптомы приближающегося инсульта

26.07 / Ученые заявили о невозможности победить коронавирус: даже вакцины не помогут

16.09 / Надежда Бабкина впервые после перенесенного COVID-19 появилась на светском мероприятии

23.10 / Мнение: О ятагане Эрдогана – и Путину труба?

10.09 / Австралийский след инопланетян

01.08 / Надежду Бабкину высмеяли за «омоложение» через фотошоп

06.08 / Bild: Россия готовится создать 6 военных баз в странах Африки

03.11 / Видеоподборка из Нагорного Карабаха

17.08 / Мнение: Россия – некст

06.08 / Люди с высоким интеллектом выделяются рядом особенностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска