В Петербурге мужчину убили за просьбу надеть маску в маршрутке

20.11.2020, 11:08, Разное

В Петербурге нескоолько дней назад 53-летнего мужчину убили за просьбу надеть медицинскую маску в маршрутке. Его труп нашли в минувший вторник около десяти часов вечера на Индустриальном проспекте. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали предполагаемого подозреваемого.

По имеющимся данным, житель поздно вечером возвращался домой. По пути в общественном транспорте у него возникла ссора с женщиной и мужчиной. В частности, житель Северной столицы попросил пару надеть на лицо маски из-за угрозы распространения коронавируса. Когда пассажиры вышли на улицу, то началась драка. Мужчина, не желающий надевать маску, достал нож и нанес им ранение оппоненту. В результате 53-летний потерпевший скончался.

На следующий день полицейские задержали 40-летнего подозреваемого и его знакомую, которая в тот момент находилась рядом. Оба они являются уроженцами Оренбургской области. Установлено, что злоумышленник ранее был судим.