 

Медики назвали “вкусный” способ избавления от морщин

20.11.2020, 11:08, Разное

Ученые, работающие на базе Калифорнийского университета, рассказали о «вкусном» способе, который поможет защитить от появления морщин пожилых женщин со светлой кожей.
В научной работе приняли участие 28 женщин, у которых уже наступила менопауза. У них был второй и третий тип кожи по Фитцаптрику. Испытуемых разделили на две группы, представители первой четыре раза в неделю на протяжении четырех месяцев употребляла полстакана манго, а второй – полтора стакана. Морщины на лице оценивались посредством специальной камеры.

У представительниц первой группы на 23% снизилось количество глубоких морщин через два месяца. Спустя аналогичный период времени уменьшение показателя составило еще 20%. Что касается женщин, которые входили во вторую группу, то у них результаты оказались противоположными. Это говорит о том, что определенное количество манго может быть полезно для кожи, но превышенные дозировки, в свою очередь, оказывает вред.

Пока не установлено, почему употребление большого количества манго провоцирует увеличение количества морщин. Предполагается, что такая ситуация связана с большим количество сахара, пишет «Ридус».



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