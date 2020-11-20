К Земле приближается гигантский астероид стоимостью 17,4 млрд долларов США

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20.11.2020, 11:01, Новости дня

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что к Земле приближается крупное космическое тело – астероид 153201 (2000 WO107).

Объект сблизится с нашей планетой 29 ноября в 8:00 по московскому времени. Размеры астероида составляют от 370 до 820 метров. Ученые заявляют, что небесное тело не несет угрозы Земле.

Астрономы, ведущие наблюдение за астероидом, уже оценили его с экономической точки зрения. Выяснилось, что гигантский астероид содержит в себе железо, никель и кобальт. Суммарную стоимость всех полезных ископаемых эксперты оценили в 17,4 миллиарда долларов США.

Ранее научные работники NASA выступили с предупреждением: к нашей планете летит астероид, размеры которого сравнимы с египетской пирамидой. Сближение с нашей планетой ожидается 6 мая 2022 года. Эксперты называют данный объект самым опасным со времен существования динозавров. Тут, как говорится, уже не до оценки экономической значимости космического гостя. Необходимо заблаговременно принять меры по устранению данной угрозы, если, конечно, это возможно.



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