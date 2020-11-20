Теплоход сдадут в металлолом или поставят как памятник?
 

Теплоход сдадут в металлолом или поставят как памятник?

20.11.2020, 13:13, Эксклюзив
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Пассажирское судно «Ната» не сможет открыть навигацию 2021 года. Но куда будет первый рейс уже известно – в Череповец.

– У нас печальная новость. Из-за одного слишком любознательного рыбинского депутата, задававшего слишком много вопросов, мы не успели вовремя купить теплоход, – рассказал директор МАУ «ТИЦ».

По его словам, навигация 2020 года уже закрыта, поэтому покупать и перегонять судно, в котором собирались парить туристов, будут только летом 2021 года.

При этом, прежде чем теплоход сможет выйти в плавание, его нужно поднять на слип, провести ремонт, сделать освидетельствование и поставить на учет.

– На это все требуется масса времени, – отметил руководитель цирка. – Но этот депутат своими постами в соцсетях привлек так много внимания к покупке, что продавец начал торговаться…

О цене и условиях оплаты чиновники все же договорились, но навигацию уже закрыли. Да и возраст судна берет свое – все же 1962 года постройки.

– Мы приняли непростое решение: теплоход сделает только один рейс – до Череповца, – пояснил представитель мэрии. – Но есть и хорошая новость: там мы его обменяем на колючую проволоку, которая пойдет на установку новых ограждений от вандалов на ул. Крестовой.

– Я всегда выступал за развитие водного транспорта! У меня есть лодка и я сам катаю туристок на ней. Бесплатно! – парировал молодой депутат.

По его мнению, решение сдать теплоход на переплавку скоропалительное.

– Вспомните, у нас на Вокзальной площади стоит паровоз, так почему бы не поставить теплоход на Волжской набережной? – задается вопросом народный избранник.

– Мы так и не выменяли гимназию на ДК, а потребность у избирателей в таком месте есть! Там же можно будет устраивать выставки макраме, проводить танцевальные вечера и торговать рыбой, – добавил депутат.



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