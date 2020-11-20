«Зачем пришел на площадь Перемен?»

20.11.2020, 10:46, Разное

Известный минский архитектор Вадим Дмитренок — очередная жертва белорусских силовиков.

Кадры с видео, где задерживают Вадима Дмитренка. Рядом с ним силовики выкладывают дымовые шашки, металлические шарики, рогатку и др.

В воскресенье 15 ноября во время Марша отважных в Минске задержали известного минского архитектора Вадима Дмитренка. Широкой публике о его задержании стало известно из репортажа государственного телеканала «Беларусь 1», одного из главных источников государственной пропаганды и лжи. На видео, которое представили в новостях, окровавленный 43-летний Вадим Дмитренок стоял на коленях со связанными за спиной руками. Его допрашивали: «Откуда у тебя это все? Зачем пришел на площадь Перемен?»

Мужчина отвечал, что пришел поддержать протестующих, что его поступок был эмоциональным и что задержали его на бульваре Шевченко. На видео отчетливо видно, что говорить мужчине тяжело, при этом прямо на камеру силовики достают из его рюкзака дымовые шашки, дубинку, рогатку, балаклаву, стальные шарики, самодельные петарды.

Дальше съемка продолжилась уже в кабинете следователя. Уже на тех кадрах видно, что

мужчина соглашается практически со всем, что ему говорят, раскаивается в содеянном на камеру, при этом он уже не может открывать глаза и с трудом произносит фразы.

Прошло несколько дней. Но даже супруга Вадима Ольга не может понять, что произошло в тот день, что сейчас с ее супругом и, главное, откуда в рюкзаке мужчины появилось все то содержимое, которое на камеру демонстративно показывали силовики.

О задержании мужа Ольга узнала от дежурного в Центральном РУВД. А чуть позже Вадима забрали на скорой и отвезли в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Как только Ольга собралась выехать к Вадиму в больницу, к ней пришли с обыском люди в масках, хотя сказали, что это не обыск, а осмотр по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса («Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»). Но ничего не нашли, кроме двух дочерей. Одной из них после обыска пришлось давать успокоительное.

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Как рассказали нам в БСМП, сейчас Вадим находится в отделении сочетанной травмы под конвоем. К нему никого не пускают. Со слов медиков, у мужчины, как и у убитого на прошлой неделе Романа Бондаренко, закрытая черепно-мозговая травма.

Как рассказывает жена Вадима, связи с ним нет.

О других травмах, помимо ЧМТ, ей не сообщают. После событий 15 ноября гражданка видела мужа только один раз — в приемном покое, куда примчалась сразу после обыска в их квартире. Мужчина сидел в инвалидной коляске, не мог пошевелиться и жестами попросил не прикасаться к нему — так сильно от побоев болело его тело. А когда санитарка попыталась перевезти его в отделение, не в состоянии был даже поднять ноги на подставку.

Мы будем следить за развитием событий.

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»