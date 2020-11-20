Экс-сотрудник Центра Байдена: Происходящее сейчас в Америке беспрецедентно. Это де-факто попытка подменить результаты выборов

20.11.2020, 10:40, Новости дня

Бывший сотрудник Центра Байдена, экс-советник командующего войсками США в Европе Марк Войджер в эфире телеканала “Дом” 19 ноября назвал беспрецедентной ситуацию, которая сложилась в США после президентских выборов.

“То, что происходит сейчас в Америке, – беспрецедентно и скандально. Такого никогда не было. Это де-факто попытка подменить результаты избирательного процесса”, – сказал он.

Войджер напомнил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп в ночь после выборов объявил себя победителем и обвинил демократов в “конспиративной деятельности, направленной на уменьшение численности его голосов”.

“Его сотрудники, юридические команды пытаются добиться того, чтобы либо пересчитали голоса в разных штатах, либо создать такое впечатление, такое настроение у американской общественности, как будто он выиграл, победа была ему дана, но какие-то конспиративные силы, крайне левые и другие, отняли ее”, – отметил Войджер.

Он считает, что команда Трампа будет сейчас использовать “псевдоправовые методы”.

“Одна из возможностей, которая анализируется у нас, что он может сделать так, что сами сенаты разных штатов, там, где доминируют республиканцы, они не сертифицировали уже существующие результаты, народные голоса. Под влиянием фальшивых обвинений, что был какой-то неправильный процесс пересчета, сами сенаты в разных штатах смогли бы перевернуть результат. Это Terra incognita – незнакомая территория даже в американской правовой системе. И это несет с собой определенные риски на высшем уровне. Верховный суд может уже занять определенную позицию, нужно считать то, что Трамп за несколько недель до выборов смог заменить судью, которая умерла”, – добавил Войджер.

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендовали более 10 кандидатов. На сегодня главными конкурентами считаются республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Байден 7 ноября уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранного главу государства должны привести к присяге.