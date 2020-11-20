 

“Послеродовое восстановление”. Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц

20.11.2020, 10:40, Новости дня

Экс-участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, хореограф Илона Гвоздева обнародовала в Instagram видео своей тренировки.

“Послеродовое восстановление. Упражнения для ног и ягодиц. Обращаю ваше внимание на то, что уровень начальный, упражнения базовые. Без стресса для организма. Без фанатизма”, – написала она.

Гвоздева отметила, что перед тренировкой обязателен разогрев.

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Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Илона Гвоздева родилась 5 августа 1988 года в селе Останино (Автономная Республика Крым). В 2009 году она принимала участие в танцевальном телевизионном проекте “Танцуют все 2”. В 2011-м, 2018-м, 2020 годах участвовала в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020). В конце мая 2020-го Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 11 октября Гвоздева сообщила о рождении сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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