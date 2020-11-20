 

От COVID-19 умер патриарх Сербской православной церкви Ириней

20.11.2020, 10:40, Новости дня

В Белграде от коронавирусной болезни COVID-19 умер патриарх Сербской православной церкви Ириней. Об этом сегодня сообщило издание Alo.

Его лечили в военно-медицинском госпитале “Карабурма” с 4 ноября.

Издание пишет, что за жизнь 90-летнего патриарха боролись сербские и российские врачи.

Патриарх Ириней (Мирослав Гаврилович) родился в 1930 году. В 1959 году он принял монашеский постриг от патриарха Сербского Германа, с тех пор он стал Иринеем.

22 января 2010 года в Белграде его избрали новым патриархом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн.

В Сербии за время пандемии заболели 104 097 человек, умерли 1110.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Майк Помпео объявил о новых санкциях против иранских банков

03.07 / Путин оценил флаг ЛГБТ на здании американского посольства

13.08 / Степанов рассказал о рекордном количестве госпитализированных с COVID-19

03.08 / Во время наводнения в Афганистане погибло 15 детей

14.08 / Врач Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем

23.08 / В онлайн-прокат выходит фильм-сенсация «Пустыня один»

21.10 / Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски

30.09 / В Париже истребитель перешел на сверхзвуковую скорость. Жители города восприняли это как взрыв

24.07 / Генсек ООН и ЕС оценили соглашения по усилению «режима тишины» в Донбассе

06.10 / Суд возобновил дело о фальсификации доказательств по делу Шеремета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска