Патриарх Сербский Ириней умер от вызванных коронавирусом осложнений

20.11.2020, 10:34, Новости дня

Патриарх Сербский Ириней умер в пятницу утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят», – написал Вучич в своем Instagram.

Как уточнили в Сербской православной церкви, патриарх, которому в августе исполнилось 90 лет, умер в коронавирусном военно-медицинском центре «Карабурма» в Белграде, пишет РИА «Новости».

В ночь с четверга на пятницу заразившийся коронавирусом патриарх в тяжелом состоянии был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В начале октября патриарх Московский и вся Руси отменил визит в Троице-Сергиеву лавру после контакта с больным коронавирусом. 29 октября патриарх Кирилл вышел из карантина.

Кроме того, 4 мая в Москве умер бывший Астраханский и Камызякский митрополит Иона. 26 апреля в Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Напомним, 10 ноября от вызванных коронавирусом осложнений умерла настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря в Нижегородской области игуменья Михаила.