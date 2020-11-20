Мнение: О новом и скором «железном занавесе» – новости из правительства

20.11.2020, 10:22, Разное

Ну, вот! Ждали-ждали – и дождались! Новый «железный занавес» над Россией – опускается…

С другой стороны, а в чём сюрприз и неожиданность? Вот чего ещё можно было ожидать от власти, которая упорно косплеит бывший #СССР, причём разных эпох одновременно, от сталинской до брежневской. Тем более, что от лишних свобод – один вред и государству, и холопам людям.

А уж от ничем не ограниченной свободы выезда за рубеж – тем более #Россия несёт одни потери. Огромные #деньги меняются на валюту и тратятся за рубежом, а не внутри страны. Российский рубль испытывает сильное давление дважды в год – в сезоны летних отпусков и новогодних каникул. А люди, поездив по заграницам, начинают вольнодумствовать, мол, почему же там города чище, дороги лучше, а люди улыбчивей? Что наши правители делают не так?

В общем, это лучше пресечь от греха подальше. Под государственной важности предлогом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал добро на разработку нового национального проекта по масштабному развитию внутреннего туризма для населения России. В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ставший фаворитом Кремля после сочинской Олимпиады, сообщил, что целевые показатели уже готовы. Главный ориентир: к 2030 году число турпоездок по России нужно довести до 140 млн в год.

Амбициозная цель, однако. По данным Ростуризма, в общей сложности в прошлом году россияне совершили 110 млн туристических поездок. Из них 65 млн – по стране и 45 млн – с выездом за границу. То есть, по планам правительства, всего через 10 лет объём внутреннего туризма должен подскочить более чем вдвое и на четверть превысить показатели всего туристического рынка на данный момент.

Но как можно сделать так, чтобы россияне, у которых – всем известно – #денегнет, начали ездить по одной лишь России больше, чем сейчас совершают поездок внутри страны и за рубеж вместе взятых? Ведь фактически это означает практически полный перевод туристической отрасли на советскую модель – с путешествиями по стране и ограниченным выездом за рубеж.

В правительстве говорят, что в первую очередь для этого потребуются #инвестиции на принципах государственно-частного партнёрства. За их счёт будет осуществляться «стимулирование спроса на туристический продукт», а также вестись комплексное «освоение территорий, включая планирование туристических потоков, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, строительство объектов туриндустрии».

Звучит как очередной распилинг «бюджетных инвестиций», но не только в этом дело.

Будем откровенными, хотя идея развития внутреннего туризма мусолится чиновниками уже лет 15, она не сдвинется с места, пока не будет создан соответствующий платежеспособный спрос. А он может появиться, как наглядно показал этот ковидный год, только если активно путешествующих людей насильно запереть «дома». В прошлом году россияне потратили на выездной туризм около 30 млрд долл., в нынешнем как минимум две трети этих средств израсходованы внутри страны. Не факт, что на #туризм: некоторые, сэкономив на зарубежном отдыхе и шопинге, смогли купить квартиру в ипотеку или хотя бы «Ладу» в кредит. Но в любом случае власти сочли этот невольный эксперимент полезным.

«Форсировать» развитие внутреннего туризма предложил российский президент Владимир #Путин (собственно, во исполнение этого поручения и пошла возня в министерских кабинетах). По его словам, необходимо «формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время». Но забота тут не о людях, а о государственном интересе: оставшись внутри страны, россияне потратят триллион-два рублей, из которых минимум треть уйдёт в #налоги.

Есть и ещё один экономический мотив. Ограничения на зарубежные поездки являются фактором стабилизации курса рубля, подчеркнул не так давно глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин. То есть, вокруг более или менее мягкого закрытия границ России объединились и либералы, и государственники, и даже частный #бизнес (за небольшим исключением).

Слишком крупный интерес, чтобы свобода выезда за рубеж осталась неумалённой.

Нет, поначалу всё будет пристойно. Никаких выездных виз. Просто мягкие запреты по профессиональному принципу, разделяемые общественностью: сначала нельзя за бугор «силовикам» и чиновникам, потом – учителям и врачам, затем – дворникам и школьникам. А к 2030 году как-то окажется, что поездка в отпуск «на море» – это либо Крым (Сочи – олигархам), либо Каспийск, либо Ейск, либо Калининград, либо Архангельск; море Лаптевых не предлагать, а во Владик дорого лететь…

Термин «железный занавес» хорошо известен по Фултонской речи Уинстона Черчилля. Вопреки советской трактовке, в ней английский политик вовсе не предлагал изолировать СССР таким экзотическим способом, но напротив, выражал тревогу по поводу того, с каким упорством Советский Союз опускает этот занавес над огромным пространством от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, отделяя «Восточный блок». И сейчас – всё сами, всё сами…

Так что, будете добровольно-принудительно спонсировать развитие внутреннего туризма? Или, быть может, вы уже?