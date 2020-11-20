В Германии вооруженный мужчина напал на прохожих

20.11.2020, 10:16, Разное

В городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на северо-западе Германии на прохожих напал вооруженный неким холодным оружием злоумышленник, передает Life.ru. Сообщается о минимум четырех пострадавших. Официальные данные о количестве раненых полиция не раскрывает, оправдываясь тем, что расследование еще не закончено.

Самого нападавшего удалось задержать. Полиция также ранила его, он доставлен в больницу. О мотивах преступника не сообщается. Также власти не раскрывают о каком именно оружии идет речь.