 

В Германии вооруженный мужчина напал на прохожих

20.11.2020, 10:16, Разное

В городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на северо-западе Германии на прохожих напал вооруженный неким холодным оружием злоумышленник, передает Life.ru. Сообщается о минимум четырех пострадавших. Официальные данные о количестве раненых полиция не раскрывает, оправдываясь тем, что расследование еще не закончено.

Самого нападавшего удалось задержать. Полиция также ранила его, он доставлен в больницу. О мотивах преступника не сообщается. Также власти не раскрывают о каком именно оружии идет речь.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Иммунолог Анна Шуляева рассказала об опасности простуды головы

06.07 / Дочь Спилберга готовится к свадьбе

28.09 / Эксклюзив из Канады)))

29.08 / Ученые: Путешествия во времени возможны

12.08 / Эксперт объяснил, почему Запад не заинтересован в свержении Лукашенко

28.10 / Мнение: Маски нужно носить независимо от желания человека

24.06 / Мнение: Почему президента Кыргызстана не пустили на парад?

20.10 / Лив Тайлер вернулась в Англию на фоне слухов о расставании с Дейвом Гарднером

06.11 / В Москве арестовали устроившего акцию в образе Иисуса у штаб-квартиры ФСБ

13.08 / На предприятиях Беларуси рабочие продолжают выходить на массовые забастовки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска