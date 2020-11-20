В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску

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20.11.2020, 10:16, Разное

Полиция закончила расследование убийства 53-летнего жителя Ленинградской области. Вечером 17 ноября мужчина ехал на общественном транспорте домой после корпоративной вечеринки. Он обратил внимание на мужчину и женщину, которые ехали в салоне без медицинских масок, после чего попросил надеть их. Замечание обернулось конфликтом, которые перерос в драку, передает Общественная служба новостей. Потасовка продолжилась уже за пределами общественного транспорта. В конечном итоге мужчину пырнули ножом. От полученного ранения он скончался. Подозреваемые – уроженцы Оренбургской области – задержаны.



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