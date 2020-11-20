 

Азиза удивила поклонников съемками в новогоднем шоу без нижнего белья

20.11.2020, 10:14, Разное

Певица Азиза давно известна своими эпатажными выходками и каждым годом не перестает удивлять свои фанатов еще больше. Недавно она озадачила поклонников, снявшись в новогоднем шоу без нижнего белья.
На сцене программы артистка появилась в экстремальном мини-платье, оголив стройные ноги. Зрители были приятно удивлены тем, как выглядит Азиза в 56 лет. Однако главный сюрприз ждал присутствующих немного позже. Когда артистка переложила ногу на ногу, она дала понять, что выступает без нижнего белья. Загадкой остается только то, сделала это исполнительница намерено или просто забыла надеть трусы. Фанаты отметили, что такие эксперименты подвластны только «сильной женщине». Азизе понравилось, что в день съемок она получила множество комплиментов.

Для того, чтобы поддерживать отличную форму, певица часто устраивает несколько разгрузочных дней, во время которых только пьет воду и ест финики. Азиза пояснила поклонникам, что недавно она перебралась из столицы в Подмосковье и очень рада этому событию. Теперь знаменитость наслаждается жизнью на природе, дышит чистым свежим воздухом и общается с домашними животными. Кроме этого, артистка открыла свой главный секрет красоты «не злится и никому не завидовать».



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