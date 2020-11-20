Блуждающая селезенка смещалась на 30 сантиметров в животе женщины

20.11.2020, 10:12, Разное



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Клинический случай

Тридцатишестилетняя женщина поступила в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту, которые продолжались в течение суток. Она страдала от язвенного колита и цирроза печени, но непосредственной причиной ее тяжелого состояния оказались не эти патологии.

Компьютерная томография показала, что селезенка пациентки располагается справа (а не слева, как в норме), а поджелудочная железа смещена (ее хвост был загнут назад). Анализ крови свидетельствовал о повреждении поджелудочной железы (был увеличен уровень гормона липазы).

За два дня до поступления в больницу женщина прошла компьютерную томографию для скрининга рака печени (она требовалась ей в связи с патологиями со стороны этого органа). На этих снимках селезенка была слева, и расположении поджелудочной железы было нормальным.

Почему селезенка блуждает

Это редкое состояние так и называется «блуждающей селезенкой». Оно может развиваться, когда связки, которые поддерживают этот орган, растягиваются. Ученые предполагают, что причиной повреждения связок в этом случае стала патология печени – первичный склерозирующий холангит. Он сопровождается воспалением желчных путей и развитием цирроза печени. Крови становится сложно проходить через печень, поэтому она по смежной артерии начинает поступать в больших количествах в селезенку, что приводит к увеличению этого органа. Вероятно, увеличение селезенки сыграло роль в растяжении связок вокруг нее.

Другими причинами развития блуждающей селезенки могут быть врожденные болезни: иногда дети могут рождаться без некоторых связок, поддерживающих этот орган. Во взрослом возрасте связки могут растягиваться после травм, беременности, в результате заболеваний соединительной ткани.

Чем это грозит, как это лечат?

Самая большая опасность, которую представляет это состояние – развитие инфаркта селезенки (омертвение участка ограна) из-за нарушения кровоснабжения, сообщил LiveScience доктор Александр Уэстер (Alexander Wester), соавтор статьи в New England Journal of Medicine. Без лечения это состояние может привести к смерти. Помимо этого, «блуждание» может вызвать воспаление органа.

Основной метод лечения блуждающей селезенки – ее удаление. Однако в этом случае врачи отказались от него, потому что пациентка ожидала трансплантации печени. Удаление селезенки может препятствовать проведению этой операции. Состояние женщины улучшилось после симптоматического лечения.