 

Что произошло за ночь 20 ноября

20.11.2020, 7:52, Разное

  • Коротко

  • За сутки в Москве непосредственно от коронавируса скончались еще 77 пациентов. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 8159, а во всей стране — до 34 927.

  • Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в очередной раз подал иск к газете «Ведомости». Его претензии вызвала статья «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», опубликованная в 2017 году. В том числе, там упоминался эпизод с захватом офиса строительного холдинга «Развитие».

  • Министра внутренних дел Великобритании Прити Пател обвинили в запугивании подчиненных. Об это сообщила британская газета The Times. По данным издания, внутренняя проверка показала, что министр «не всегда соответствовала высоким стандартам»: создала во вверенном ей учреждении «атмосферу страха» и предъявляла к сотрудникам завышенные требования.

  • Лауреатом Букеровской премии в 2020 году стал шотландский писатель Дуглас Стюарт. На премию номинировали его роман «Шагги Бейн», рассказывающий о детстве мальчика, который живет в неблагополучном районе Глазго в 1980-х годах.

    • Источник: Новая газета



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