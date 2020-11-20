 

С любовью от Джорджа, Луи и Шарлотты: Елизавета II и принц Филипп с подарком от правнуков на новом портрете

20.11.2020, 9:50, Разное

20 ноября 1947 года тогда еще принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский Филипп обменялись клятвами любви и верности в Вестминстерском аббатстве – их свадьба стала первой, которая транслировалась по телевидению. История любви пары похожа на сказку – Лилибет (как называли Ее Величество в детстве) влюбилась в Филиппа, когда ей было 13, а ему 18. Молодой человек, правда, не сразу воспылал к юной принцессе ответным чувством. Во время войны, когда Филипп служил на Тихом океане, они писали друг другу дружеские письма, а в декабре 1943 года Филипп впервые увидел Лилибет на сцене. В любительском спектакле, поставленном в Букингемском дворце, 17-летняя наследница блеснула всеми своими гранями, и сердце моряка дрогнуло. Однако прежде чем дойти до венца, им пришлось столкнуться с массой предрассудков, недопониманий со стороны окружения, но они все преодолели и вот уже 73 года на своем примере показывают, что “жить долго и счастливо” вместе возможно.

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По случаю особенной даты Букингемский дворец представил новый официальный портрет Елизаветы II и принца Филиппа: сидя на софе рядом с одним из окон Виндзорского замка, они рассматривают открытку, которую специально для них сделали дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.

Для портрета королева выбрала платье от Stewart Parvin пастельного голубого оттенка и особенную брошь под названием “Хризантема”, украшенную бриллиантами и сапфирами. Ее она получила за год до свадьбы – в 1946-м, на запуске нефтяного танкера, который был назван в ее честь – British Princess. И ее же затем Лилибет надела во время своего медового месяца в Хэмпшире. 

Филипп и Елизавета во время медового месяцаТу же брошь Ее Величество надевала и для портрета по случаю 60-й свадебной годовщины

Познакомиться с историей любви пары вы можете в нашем материале – “Жизнь с королевой: секреты 70-летнего брака Елизаветы II и принца Филиппа”.



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