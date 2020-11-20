 

“Идею внес Ермак”. СМИ пишут, что новым послом Украины в США может стать экс-министр финансов Маркарова

20.11.2020, 9:46, Новости дня

Украина, возможно, отправит нового посла в США. Об этом издание ZN.ua написало 20 ноября, ссылаясь на данные источника в Офисе президента. 

По информации ZN.ua, нынешнего посла Владимира Ельченко планируют заменить экс-министром финансов Украины Оксаной Маркаровой. 

“Идею внес [глава Офиса президента] Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету”, – рассказал собеседник журналистов. Из текста статьи неясно, какая именно идея принадлежит Ермаку – заменить посла или назначить на этот пост Маркарову. 

При этом источник издания в Министерстве иностранных дел скептически отнесся к такой идее. 

“В Вашингтон после победы [на президентских выборах Джо] Байдена возвращается “классика”, а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора”, – заявил он. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ельченко на пост главы диппредставительства 18 декабря 2019 года. Официально дипломат возглавил посольство Украины в США 7 января 2020-го. До этого он четыре года возглавлял представительство Украины при Организации Объединенных Наций, еще раньше – работал послом Украины в РФ. 

Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. Она работала в Минфине с марта 2015 года. 4 марта 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и назначила новый состав Кабмина. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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