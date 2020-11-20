Среди руководства Пентагона выявили COVID-19
20.11.2020, 9:46, Новости дня
У заместителя министра обороны США по политическим вопросом Энтони Тата после встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом (который заболел COVID-19) обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона.
Тата отправится на самоизоляцию на 14 дней.
На этой неделе Кароблис встречался с несколькими высшими должностными лицами в Пентагоне, среди которых Тата, и.о. министра обороны Кристофер Миллер, министры армии, ВВС и ВМС. Каждый из них уже прошел тестирование, о результатах пока не сообщается.
О том, что Кароблис болен COVID-19, он узнал позже.
Тата был переведен на высшую политическую роль в Пентагоне на прошлой неделе на фоне ряда радикальных перестановок в структуре гражданского руководства минобороны, отмечает телеканал.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн.
Лидером по масштабу распространения вируса являются США – число инфицированных там достигло 11 715 167, умерло 252 514 человек, излечилось 4 410 709.
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