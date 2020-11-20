Ведущая проекта “Главная тема” Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас

20.11.2020, 9:46, Новости дня

– Елена, вы уже три года являетесь бессменной ведущей общественно резонансного проекта “Главная тема“ на канале “Украина“. Расскажите, что изменилось в программе за эти годы?

– Мы стали любимыми, эксклюзивными и более масштабными. Зритель становится все требовательней, ему нужно еще больше информации, такой, которой он не найдет в интернете. Каждая минута внимания зрителя сегодня ценна, и мы должны за короткое время дать максимум информации. Мы стали проводить эксклюзивные и зрелищные эксперименты, которые никто на украинском телевидении до нас не делал. Например, мы организовали самое массовое одновременное тестирование украинцев на иммунитет к коронавирусу, в котором приняли участие 100 добровольцев. Сделали это для того, чтобы узнать, сколько человек из ста бессимптомно болеют коронавирусом, а также, как быстро у украинцев формируется коллективный иммунитет к COVID-19. Один из последних наших экспериментов – также связан с пандемией. Он базируется на исследованиях мировых ученых. Мы отправили на анализы и обследование тех, кто жил с зараженными коронавирусом, но сам так и не заболел. В чем же уникальный секрет тех, кому COVID ни по чем – узнаете уже из нашего ближайшего выпуска.

Кроме того, мы стали приглашать больше гостей в студию, чтобы зритель слышал больше экспертных мнений. В одной программе у нас может быть до восьми экспертов. Для большей динамики и вовлечения зрителя мы ввели игровые элементы в студии. Кроме того, для лучшего понимания проблемы и визуализации в студии используем максимальное количество реквизита. Например, для того, чтобы зритель в домашних условиях мог проверить качество продуктов, пригласили шеф-повара и технолога, которые показали, как определить качественные макароны и масло. Другой пример: входе разоблачения финансовой пирамиды эксперт в студии проверял качество ювелирных изделий, которые разрекламированная фирма предлагает украинцам как выгодную инвестицию. И тут же один из гостей в студии обнаружил поддельную купюру и наглядно объяснил, на что нужно обращать внимание. И таких примеров – масса. Достаточно посмотреть любой выпуск нашей программы.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

– Вспомните, как началась история этого проекта. Как вы стали его ведущей?

– Честно говоря, я не думала, что этот проект станет моим. Все начиналось вполне обыденно. Я вела новости уже много лет. И меня пригласили на кастинг ведущих для новой программы. Конкуренция была довольно серьезной. В кастинге принимали участие более десятка претендентов, в их числе ведущие и нашего канала и известные медийные лица с других телеканалов. Я пришла, поучаствовала. Сняли пилотный выпуск, кстати с реальными историями и реальными экспертами в студии. Потом оказалось, что нужно пройти второй отборочный тур. И… я его прошла.

– Были ли трудности во время сьемок первых выпусков?

– Конечно, обошлось не без экстрима. Первая программа была на острую тему – как раз стартовала пенсионная реформа. Это было очень актуально, потому что никто не знал, чем обернется это нововведение. Мы подготовили несколько наиболее резонансных историй о проблемах, с которыми уже столкнулись украинские пенсионеры. И после первого же сюжета одиозный министр соцполитики начал возмущаться, что, мол, мы не то показываем, что нужно людям рассказывать не о проблемах, а насколько лучше им станет жить в результате пенсионной реформы, а мы все пытаемся испортить, стал грозить, что уйдет из студии. Но дальше угроз дело так и не пошло. Мне удалось успокоить министра, он начал комментировать, как решать людям их проблемы и потом даже согласился взять под личный контроль конкретную историю и помочь одной из наших героинь.

На следующей программе к нам не смог приехать ключевой гость. Но благодаря нашим продюсерам мы оперативно ему нашли замену, что в результате даже оказалось лучше, поскольку он комментировал даже более широкий спектр вопросов, чем мы ожидали.

Со временем таких экстремальных ситуаций становилось только больше, просто мы уже научились это воспринимать не как форс-мажор, а как рабочие моменты. Более того, наша репутация уже стала работать на нас: эксперты и политики нас знают, любят и уважают, поэтому сами предлагают поучаствовать в наших эфирах.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

– Можно утверждать, что “Главная тема“ уникальная общественно резонансная программа, аналогов которой нет на украинском телевидении?

– Безусловно. Наш социальный проект в эфире три года. Обычно такие форматы долго не живут, зритель как правило отдает предпочтение более “легким” проектам о сенсациях, разоблачениях, скандалах. Кроме того, в конкуренции много развлекательных проектов и мировых фильмов с многомиллионными бюджетами. Но мы смогли найти слова и способы, чтобы зритель на протяжении трех лет не терял к нам интерес. Я считаю, что в этом и есть наша уникальность.

– Известно, что проект помогает людям в решении их насущных проблем. Есть истории, которыми вы гордитесь?

– Не то, чтобы мы гордились какими-то историями. Мы просто делаем свою работу. В отличие от чиновников и политиков, которые обещают людям хорошую жизнь, мы действительно являемся четвертой властью – мы помогаем украинцам решать их проблемы. Вернуть субсидию, восстановить газоснабжение, добиться выплаты алиментов, найти афериста и мошенника – мы часто выполняем работу, с которой не справляются государственные органы. Более того, мы обязательно об этом поставим в известность профильное министерство, компетентные органы и добьемся наказания нерадивого чиновника, госслужащего или правоохранителя, чтобы другим не повадно было, а украинцы не страдали от так называемого “человеческого фактора” на местах.

– Наверняка за три года существования программы были не только трудности, но и курьезы. Расскажите о некоторых из них.

– О да, такого у нас было достаточно. Во время выступления в прямом эфире на тот момент глава СБУ Василий Грицак нечаянно задел рукой стакан с водой. Все уже думали, что сейчас раздастся звук бьющегося стекла, как господин Грицак виртуозно его поймал, пролив лишь немного воды. В тот момент, мы конечно все выдохнули с облегчением.

Если вы обратили внимание, в нашей студии – черный блестящий пол, его полируют и стирают с него следы даже во время эфира – пока идут сюжеты. Так вот он настолько скользкий, что однажды я едва удержалась на ногах – просто уехал каблук. На мое счастье – режиссер как раз показывал крупные планы гостей, и я не была в кадре, пока восстанавливала равновесие. Эмоции, я вам скажу, были еще те.

Ну, и конечно, из моего любимого. Пандемия коронавируса как раз в разгаре. В эфире программа, посвященная этой теме. У нас в студии в креслах сидят гости с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Гостям были предложены маски, в которых они могли находиться во время прямого эфира. Но многие ограничивались соблюдением социальной дистанции. Среди гостей в студии был Михаил Радуцкий и Олег Ляшко, они сидели рядом. И во время эмоционального выступления Михаил Радуцкий закашлялся. Мы все понимали, что у него просто пересохло в горле. Но Олег Валерьевич отреагировал молниеносно – вместе с креслом, в котором сидел, он буквально отпрыгнул от собеседника. Потом, конечно, перевел все в шутку, но это был именно тот момент, когда зритель смог увидеть, что даже опытному политику не чужды человеческие страхи.

– Кажется, за эти годы ведения программы, вы знаете все о глобальных проблемах украинцев – о их причинах и способах решения. Помогает ли вам этот опыт и знания в вашей повседневной жизни? Как?

– Конечно. Теперь я знаю, какие продукты, вещи, лекарства и антисептики покупать. Как перехитрить мошенников, которые охотятся за моими деньгами, как зимой меньше платить за коммуналку, куда летом ехать отдыхать…. С каждой программой мы открываем и для самих себя и для наших зрителей массу полезной информации. Поэтому советую всем и каждому смотреть “Главную тему”. Столько полезной и нужной информации вы не найдете ни в одном телевизионном проекте.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

– С недавних пор вы ведете парные выпуски новостей “Сегодня“. Не подумывали о соведущем в “Главной теме“?

– У меня уже есть соведущие в “Главной теме”. Это наши журналисты, которые работают “в поле” и проводят эксклюзивные эксперименты. А затем приходят ко мне в студию, чтобы наши зрители из первых уст услышали результаты их работы. И заставить ответственных чиновников решать проблемы украинцев.

– Вы много времени проводите в эфире. Остается ли время на себя? Чем занимаетесь в свободное от работы время?

– Работы хватает, но и для себя время остается. Чтобы отдохнуть, мне иногда достаточно и одного дня – просто полежать на диване. А бывает набираюсь сил даже во время рабочей командировки. Достаточно сменить обстановку, набраться новых впечатлений – и уже готова к покорению новых вершин.