«Когда мы с сестрой были детьми, по ночам мы играли с феями»

20.11.2020, 9:57, Разное

На протяжении нескольких лет по ночам к двум девочкам приходили феи и забирали их в волшебную страну. Девочки думали, что просто видели сказочные сны, но эти сны у обоих были совершенно одинаковыми.

Эту историю несколько дней назад рассказала пользовательница сайта Reddit с ником "Silly_Ad4439".

"Я выросла в Огайо, в доме, расположенном в сельской местности, окруженном маленьким фруктовым садом, в не самой спокойной семье. Моя мама была прекрасным человеком, но отец был очень жестоким.

У меня есть сестра, которая на 2 года старше меня. Большую часть нашего детства у нас с ней были одинаковые сны, в которых мы посещали какой-то сказочный мир.

Мне сейчас слегка за двадцать и, честно говоря, я не помню многих деталей своего детства, но даже с учетом этого, оглядываясь назад, я понимаю, что видеть одинаковые сны с сестрой это полное безумие. Однако тогда нам все это не казалось особенно странным.

Я помню, как мы отлично проводили время, рассказывая о том, что мы делали в этих снах и как мы играли с феями. Мы рассказывали о том, что феи приходили к нам по ночам и забирали нас с собой в сказочную страну.

И это продолжалось несколько лет! Иногда проходили месяцы и феи к нам не приходили, но потом и я и сестра снова видели "сон", в котором феи посещали нас и уводили в свой сказочный мир.

Я не могу вспомнить как выглядели феи, мы с сестрой много обсуждали их внешность, но когда я пытаюсь хоть что-то вспомнить, все так расплывчато.

Я понимаю, что все это звучит невероятно, и я сама до недавних пор не думала об этом всерьез, списывая все на богатое детское воображение. Более того, когда я подросла, я почти забыла об этом и жила как все нормальные люди.

Но потом я встретила прекрасную девушку (назовем ее Ти). Она очень неординарный человек, просто потрясающая и обладает теплой энергетикой. Она считает себя ясновидящей и в самом деле делала некоторые точные предсказания своим друзьям.

Я никогда не считала себя скептиком сверхъестественного, но всегда относилась к подобному с долей недоверия. Когда я познакомилась с Ти, мы начали проводить много времени вместе, но никогда не говорили о паранормальных явлениях. Мы обсуждали ток-шоу, сериалы, наши хобби и прочее, но я никогда не рассказывала ей о своем детском опыте с феями.

Вот почему я была так удивлена, когда однажды вечером, когда мы с Ти гуляли на улице, она внезапно сказала мне "Так, расскажи мне о феях".

Я чуть не упала в обморок от ее просьбы. Я спросила ее "О чем ты говоришь?" и она ответила "О тех, что навещали тебя и твою сестру. Они все еще наблюдают за тобой. Ты знаешь об этом?".

Тут я заплакала и все ей рассказала. Ти стала говорить, что они смотрят на меня через мое окно и что они видят, что сделали меня и мою сестру счастливее. И что феи хотели лишь защитить нас, потому что наша жизнь в то время была небезопасной.

Потом я позвонила сестре, сказала ей об этом и она тут же начала волноваться. Она сказала, что тоже помнит, как в детстве мы много говорили о феях и что она не может поверить в то, что это реально.

Затем я позвонила маме и спросила ее про фей, и она подтвердила, что да, она помнит, что я и моя сестра много говорили про фей и что она всегда думала, что это было очень странно, что мы видим одинаковые сны.

Я прекрасно знаю. что это звучит безумно, но клянусь жизнью, все это правда! Я никогда не считала фей реальными, но слова Ти все изменили и заставили меня много сомневаться. Я не знаю, что и думать, и с кем поговорить об этом, чтобы они не решили, что я сошла с ума".