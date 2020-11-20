В РФ продают лифтбек Peugeot 508 второго поколения

20.11.2020, 9:42, Новости дня

На отечественной доске объявлений появилось предложение о продаже модели Peugeot 508, которая до настоящего времени не поступала на российский рынок.

Пятидверный лифтбэк выпустили в прошлом году, однако его официальные продажи на российском рынке так и не состоялись. Конкретный экземпляр был завезен официально через представительство французского бренда. На данный момент Peugeot 508 имеет единственного владельца. Под капотом лифтбэка установили 1,6-литровый турбированный мотор на 180 л.с. мощности.

Также указывается, что автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получила улучшенный мультимедийный центр, а также цифровую приборную панель на 10 дюймов. Цена Peugeot 508 составляет 3,5 миллиона рублей.