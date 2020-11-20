Новый кроссовер Kia Sportage замечен на тестах на Нюрбургринге

20.11.2020, 9:42, Новости дня

Известный южнокорейский бренд KIA приступил к тестовым испытаниям обновленного кроссовера KIA Sportage.

Фотошпионы смогли запечатлеть тестовый образе во время передвижения по трассе Нюрбургринг. Производитель постарался максимально засекретить внешний вид кроссовера, который получил плотный защитный камуфляж. Также здесь предусмотрели некоторые элементы, которые свойственны актуальному поколению паркетника Hyundai Tucson.

Эксперты предполагают, что в продажу может выйти гибридный экземпляр кроссовера, тогда как производитель пока не анонсировал таких новшеств. Специалисты прогнозируют, что гибридный паркетник KIA Sportage может получит 1,6-литровый бензиновый двигатель, а также электрическую установку на 59 л.с. мощности. Начало продаж прогнозируется к 2022 году.