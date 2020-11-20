Личное: «Эта картина, наверно, из кучи, которую собирали для вывоза на мусорозавод»

20.11.2020, 9:26, Разное

Третий выпуск моей новой рубрики "Сундук злой Шакко", в которой я смотрю на картины в вашей личной собственности и сообщаю свое искусствоведческое мнение о них (Правила участия здесь).

В октябре выпуска рубрики не было по причине моей общей психической и физической млявости. Зато попробую в ноябре успеть целых два выпуска. Новые заявки можно слать! Анна с картиной "про Германию", проверьте пожалуйста свой почтовый ящик и ответьте мне.

Вот очередное письмо, судя по подписи и адресу, оно пришло от читателя, живущего в Западной Европе.

«Здравствуйте, Софья!

У меня есть вот такая картина, размером она — 70 на 49,5 см, а с рамой 87.5 на 67,5,

Откуда она — трудно сказать, потому что я их и собирал по кучам, которые собирали для вывоза на мусорозавод и также на разных блошиных рынках, ища для себя старинные фотографии, которые коллекционирую.

Картины собирал просто потому, что жалко было.

Когда возник кризис с местом для хранения, практически все картины раздал, оставив для себя несколько лучших. Это одна из них. Возможно, это вам будет интересно (как и мне, конечно же).

ПС

Спасибо за вашу работу — это всегда очень интересно!»

К письму прилагались эти фотографии.





Я попросила владельца картины написать поподробней об обстоятельствах приобретения картины. Вот что он мне написал во втором письме:

«Если честно, то я не знаю как вам об этой картине рассказать — если коротко, то это будет странно, наверное. Много написать — нужно ли вам это …

Попробую покороче))))

Пришла эта картина ко мне одним из трех вариантов, но каким именно, точно сказать не могу.

Живу я в Германии с 1980-х годов, был период, когда нужно было найти себе что-то для души в новой жизни, обратил внимание на старые фотографии, которые в большом количестве продавались на троделах (это что-то типа блошиных рынков), причем цены на них были просто смешные — 5-10 пфенингов за карточку. Ну не может, думал я, вещь, которой больше ста лет, стоить столько!! Много было и картин, и если они были не дорогие, я их тоже покупал по такому же принципу)) Это первый вариант.

Второй возможный путь — я вообще профессиональный фотограф, и для съемок натюрмортов мне необходимы были старые вещи. У нас тут был замечательный магазин, в который привозили уже ненужные в доме вещи. Иногда какая-нибудь фирма, которая вычищала жильё от умерших и не имевших родных, все привозила и отдавала для реализации, деньги шли на нужды больных (психически), Продавалось все там ящиками. Очень много можно было что купить.

Третий путь — у нас, когда человек сьезжает из квартиры или из дома и вещи не берет с собой, то заказывает машину и в определенный день все забирают на сжигание. Также часто после смерти жильца, если он снимал жилье и не имел родственников, это все тоже выносилось на улицу в кучу и забиралось мусорной машиной. Встретив такие кучи, можно было найти в них очень много замечательнейших вещей!!

Вот откуда у меня эти картины. В начале нулевых годов появился у очень многих людей интернет и практически все, о чем я написал, сильно изменилось. Все картины лежали (и лежат) в кладовке, в которой хранились и мои работы, в результате, у меня уже просто не хватало места для них, и потому я решил сделать ревизию того, что я имею и освободиться от лишнего. Оставил работы с подписью и то, что мне очень понравилось. А остальное вынес на мусор — в основном пейзажи с горами, мельницами. Осталось мало, и из всего вот Шлобах оказался самым симпатичным, поэтому я его вам посылаю посмотреть».

***

МОЙ ОТВЕТ

Уважаемый читатель!

Ваша картина очень интересная, у нее приятная живопись и любопытный, редкий, сюжет с дирижаблем.

Но самое главное, что у нее на обороте написано много всего интересного. Это вообще подарок, когда на обороте столько всего написано.

Руководствуясь этими данными можно практически все, что я сейчас распишу ниже, найти самостоятельно, не имея никакого специального искусствоведческого образования и вооружившись одним гуглом.





В первую очередь из надписи мы извлекаем имя "Willy Schlobach" и дату, 1924 год. Прочий текст относится к локации: Альпы, озеро Боден, пробный полет.

Что знает интернет о художнике с таким именем?

Вилли Шлобах (1864 – 1951), как говорит нам википедия, был бельгийский художник немецкого происхождения, поздний импрессионист. Был среди отцов-основателей известного бельгийского арт-общества Les XX. Из-за Первой Мировой войны немцев там активно не взлюбили, его картины начали даже выкидывать из бельгийских музеев. Он был вынужден уехать в Германию, и поселился на берегу Боденского озера, в деревне Нонненхорм. (Два последних названия мы видим написанными на обороте картины).

Теперь обратимся к сюжету картины. На ней очевидно изображен дирижабль, цеппелин. И гуманист-художник нам написал, какой конкретно — Z.R. III. Это особенный из всех немецких цеппелинов — единственный из всех, переданный в США как репарация.

У американцев он был переименован в USS Los Angeles (нем. статья).

Он был построен в 1923-4 годах, и на момент окончания строительства был самым большим дирижаблем в мире.

В октябре 1924 года был доставлен в ВМС США, где прослужил до 1932 года.

У нас же на картине дата: 13 сентября 1923 года.

И действительно, из истории дирижабля мы узнаем, что впервые запустили его 27 августа, и испытательные полеты продолжались до 12 октября. После чего цеппелин был отправлен в трансатлантическое путешествие новым владельцам.

Очевидно, эти испытания проходили и над Боденским озером, поразив воображение проживавшего там художника.

ZRIII над Берлином



Цеппелин получает новое имя, Вашингтон, 25 ноября 1924 года



В 1930 году над Нью-Йорком



Таким образом, мы выяснили, что сюжет вашей картины связан с весьма примечательным эпизодом в истории освоения неба. Для Германии не очень приятным (репарации же), впрочем, может, они гордятся своим судостроением; а для американцев — безусловно приятным, потому что судно, конечно, было не ординарным для них. Всего за семь лет и восемь месяцев службы USS Los Angeles совершил 331 рейс за 4398 летных часов, 345000 км. Это был самый успешный дирижабль в Соединенных Штатах и ​​единственный из пяти жестких дирижаблей США, который не попал в аварию.

***

Теперь, когда мы убедились, что у вас в руках — не сувенирный хлам, перейдем к самой захватывающей части расследования. Той, что касается ДЕНЕГ.

По умолчанию мы подразумеваем, что у вас на руках подлинник, а не подделка (по умолчанию, потому что мне лень расписывать тут сюжет с подделкой).

Если вы не желаете продавать картину, хотите оставить ее у себя дома, все равно, имеет смысл знать ее примерную стоимость, чтобы, например, не оставлять ночевать в комнате, где она висит, известного клептомана, или знать, стоит ли выносить ее из дома, если соседи протекли сверху. В общем, знание — сила!

Если б речь шла о русском художнике, я бы рекомендовала воспользоваться базой данных artinvestment.ru, где собрано максимальное количество данных об отечественных мастерах (правда, там для полного просмотра нужен платный аккаунт). Но, поскольку у вас в руках иностранец, тут пригодится любой иностранный агрегатор (некоторые из них тоже требуют регистрации и денег). Вот например есть порталы artprice.com и invaluable.com

Другой, более простой способ посмотреть цены на художника — это зайти на сайт конкретного аукциона и посмотреть, как он там продавался. У аукционов накопились архивы продаж онлайн уже за десятилетие с лишним. (Список мировых аукционов у меня собран тут).

Так мы узнаем, что в 2011 году вот такая картина вашего художника была продана за 1100 фунтов.

Неплохие деньги. Кстати, ваша картина гораздо симпатичнее и необычнее. Правда, есть такая штука, как периоды, у вас поздний период, он может ценится коллекционерами дешевле, чем ранний.

Тут у меня заработал сайт invaluable.com и я посмотрела, как там оценивается ваш Вилли.

Оказывается, что например, вот эта картина выставлялась на аукцион в Пекине в 2019 году с эстимейтом в 15-25 тыс. долларов. Это лучше тысячи фунтов!

Однако обещать не значит женится, если рядом с картиной написан estimate, но нет итоговой sold price, это значит, что такие деньги за нее запросили, но получить их не удалось, картина оказалась непроданной. Или (как в данном случае) агрегатор мне просто не показывает бесплатно данных.

Дальше я не буду таскать уже картинки, просто выпишу эстимейты ("желаемые цены") на него, которые вижу: 1 тыс евро, 1,5 тыс евро, 1,6-2,6 тыс. евро, 2-3 тыс. евро, 5 тыс евро, 6,4- 8 тыс евро, 7-10 тыс. евро, 12,8-16 тыс. евро, 25-35 тыс. евро, ОГО 70-90 тыс. евро.

/Пойду попью водички/

Такой разброс цен зависит от того, что физически представляет собой картина: в какой она технике (пастель или масло), какого размера (крохотная или маленькая), основание (картон или доска), сохранность (целая или с дырками), а также, как я уже говорила, от ценимого периода автора или нет. Также влияет редкость сюжета или наоборот, его популярность и востребованность. Параметров очень много.

А давайте покинем агрегатор и сходим на конкретный сайт аукционного дома. Пусть будет Кристис. Чо мелочится, вдруг наш малоизвестный немец там засветился.

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Скриншот этого лота.



Пойду еще попью водички, 159 тысяч фунтов, черт побери

сто пятьдесят девять

тысяч

фунтов

Где-где вы нашли своего Шлобаха?

На помойке

или на блошином рынке?

Ох.

Неплохо так.

Возвращаясь к нашей теме: теперь о грустном. Разумеется, то, что однажды на Кристис картину этого художника продали так дорого, совершенно не означает, что ваша картина (хотя она примерно такого же размера) будет стоить столько же денег. Во-первых, тот аукцион состоялся в 2006 году, а это считай что в прошлой жизни. Во-вторых, на картинке явно "импрессионизм" а-ля Моне, у вас же совсем другой этап стилистики художника (хотя тот же нежный розовый колорит сохраняется). В-третьих, у той картины небось прекрасный провенанс ("происхождение"), а вы вообще не помните, где свою взяли. В-четвертых… может быть что угодно, и красная цена вашему предмету всего 2-3 тысячи евро.

Что еще нам скажет Кристис, если спросить фамилию? Разброс цен, смотрите, достаточно большой.





На Сотбис его работы тоже были, но в меньшем количестве. Кто-то захотел аж 300-400 тыс. долларов, но за Вилли столько не дали.

Обратите внимание, все его дорогие работы — это скалы у моря.

Ваша — совсем другая (я вообще что-то не нашла в интернете его работ этого позднего периода, правда, я специально не искала). Это минус.

Зато у вашей — есть конкретный сюжет и достаточно важный в истории воздухоплавания "персонаж".

Это важный памятник эпохи.

Правда, рисовали дирижабли не очень часто, вспоминается только картина нашего А. Лабаса (1931). Которая важна и по своей красоте, и как знак индустриализации.

Итак: сказать, сколько именно стоит ваша картина, может только специалист-оценщик, непосредственно взяв ее в руки и сравнив со своей базой данных по другим работам художника.

Если вы решите продать картину (даже 5 тысяч евро в хозяйстве, наверно, штука не лишняя. А вдруг 100?), то вам, думаю, стоит обратиться в аукционный дом. Видимо, в Кристис, так как у него продаж Вилли было больше. Вот здесь у них на сайте есть полезная пошаговая инструкция, что делать, куда писать.

Также, для пользы дела и российских пользователей, вдруг они попадут в похожую ситуацию, вот тут есть очень полезные пошаговые статьи:

Как продать картину на московском аукционе. Советы начинающим

Как самостоятельно оценить произведение с помощью ARTinvestment.RU

Чем подтвердить, что картина принадлежит вам

Как продать картину

Не знаю, как вы решите поступить, оценивать ли картину, выставлять на продажу… ее могут и не купить, учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию в мире. Но зато вы будете знать хотя бы эстимейт (но можете и потерять некоторую сумму на предварительной оплате услуг аукционного дома). Но если решите что-нибудь сделать, напишите потом, пожалуйста, каков был конец истории. Например, спустя год, расскажите нам, что произошло. (А вообще, если выгорит с деньгами, то мне бы и процент, как давшему наводку!).

Вы говорите, у вас в кладовке еще и другие картины с авторскими автографами? Попробуйте их проверить по тому же алгоритму.

А я пока буду смотреть на этот пейзаж и думать о том, как 60-летний Вилли Шлобах, истинный бельгиец, но с немецкой фамилией, изгнанный на свою этническую родину, сидит на берегу альпийского озера и смотрит на закат. А на водной гладью появляется гигантский корпус дирижабля, отливающий перламутром, и медленно-медленно, бесшумно и плавно, уплывает куда-то за горизонт…