 

В российских аптеках из-за коронавируса пропало жизненно важное лекарство

20.11.2020, 9:24, Разное

Речь идет о препарате под названием “Метилпреднизолон”, который используется для лечения пациентов с ревматическими заболеваниями. Он входит в список жизненно необходимых и сегодня также применяется для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В центре “Ревмо-COVID”, помогающем пациентам с ревматизмом в период пандемии, рассказали, что более половины опрошенных (53%) не смогли получить этот препарат даже при наличии необходимой льготы. В некоторых регионах страны препарат полностью отсутствует как в форме раствора, так и в таблетках.

Информация об исчезновении “Метилпреднизола” из российских аптек появилась еще в начале осени. Его дефицит связан с тем, что препарат используют для лечения COVID-19. Производители не могут удовлетворить резко возросший спрос россиян на это лекарство.

“Метилпреднизол” попал в перечень важнейших препаратов неслучайно. По словам специалистов, перерыв в приеме лекарства может привести к обострению основных заболеваний и даже поражению органов, за чем в конечном итоге последует летальный исход.

В минувшую среду состоялось совещание президента России Владимира Путина и членов правительства по борьбе с пандемией. Одной из главных проблем, которую обсудили на заседании, стала нехватка препаратов в аптеках. Глава страны призвал немедленно увеличить производство лекарств.



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