Прилюдный позор адвоката Трампа сняли на видео

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20.11.2020, 9:24, Разное

Голосование на выборах президента США завершилось еще 3 ноября, однако сама процедура формально еще не закончена. Результат волеизъявления американского общества до сих пор не объявлен официально.

Действующий американский президент Дональд Трамп уверен, что его соперник Джо Байден отчитался о большей поддержке избирателей исключительно благодаря махинациям. О том, что это было, рассказал личный адвокат главы Белого дома Руди Джулиани.

По словам юриста, Демократическая партия прибегала к так называемым каруселям, а в почтовых бюллетенях менялась дата отправки, передает Пятый канал. Причем координировалось все это на самом высшем уровне, вплоть до Хиллари Клинтон и самого Джо Байдена. Чтобы доказать это юристы Дональда Трампа собираются идти в суд.

Впрочем, немноге обратили внимание на столь серьезные обвинения. Куда больше людских взглядов привлек конфуз самого Руди Джулиани. Камеры сняли, как у активно потеющего адвоката по лицу потекла краска для волос.



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