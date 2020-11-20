Бывший друг Манукяна рассказал о предательстве возлюбленного Ольги Бузовой

20.11.2020, 9:22, Разное

Блогер Мухаммат Биттуев пояснил о предательстве своего бывшего друга и возлюбленного Ольги Бузовой певца Давида Манукяна. Муха (псевдоним блогера) признался, что именно он научил исполнителя всему, что знал сам и познакомил его с влиятельными людьми, а тот «прошелся по его голове».

О разногласиях с Давой Мухаммат Биттуев пояснил в интервью автору YouTube-шоу «Пушка». Познакомились они, когда Манукян только начал делать первые шаги в своей карьере. Но когда певец понял, что ничего не сможет получить от их сотрудничества, то прекратил общаться с ним.

По словам Мухаммата Биттуева, Дава «ходит по головам». Он пообещал, что уже в ближайшее время он снова «прыгнет с одной головы на другую» и это окажется для многих сюрпризом. При этом блогер не стал принижать таланты исполнителя, заявив, что тот умеет вести бизнес, но в 90-х такой человек смог бы «убить много людей», поскольку является хитрым и корыстным.