 

Бывший друг Манукяна рассказал о предательстве возлюбленного Ольги Бузовой

20.11.2020, 9:22, Разное

Блогер Мухаммат Биттуев пояснил о предательстве своего бывшего друга и возлюбленного Ольги Бузовой певца Давида Манукяна. Муха (псевдоним блогера) признался, что именно он научил исполнителя всему, что знал сам и познакомил его с влиятельными людьми, а тот «прошелся по его голове».
О разногласиях с Давой Мухаммат Биттуев пояснил в интервью автору YouTube-шоу «Пушка». Познакомились они, когда Манукян только начал делать первые шаги в своей карьере. Но когда певец понял, что ничего не сможет получить от их сотрудничества, то прекратил общаться с ним.

По словам Мухаммата Биттуева, Дава «ходит по головам». Он пообещал, что уже в ближайшее время он снова «прыгнет с одной головы на другую» и это окажется для многих сюрпризом. При этом блогер не стал принижать таланты исполнителя, заявив, что тот умеет вести бизнес, но в 90-х такой человек смог бы «убить много людей», поскольку является хитрым и корыстным.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Эксперты: Консервы из грызунов и насекомых спасут Россию от голода

25.08 / Диетолог Соломатина рассказала об опасности орехов

08.10 / Астма не увеличивает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 — выводы ученых

22.08 / “Какой красивый вечер”: Виктория Боня похвасталась оригинальным нарядом на вилле Ротшильдов

15.07 / ЦИК Беларуси опубликовал декларацию о доходах Лукашенко

31.07 / Мнение: В конфликте с Лукашенко Запад дает сигнал поддержки России

06.11 / Дмитрий Шепелев покупает новую квартиру для невесты и детей

01.08 / В Сети появились первые изображения нового BMW M4 G82

14.10 / Эксперты о состоянии российской экономики после карантина: Рост бюджетных доходов обеспечат налогами

03.08 / Мнение: Как в России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска