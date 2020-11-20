Почему ярославская картошка, бытовая химия и медицина прибавили в цене?
 

Почему ярославская картошка, бытовая химия и медицина прибавили в цене?

20.11.2020, 9:18, Детали
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В ежемесячной аналитике Банка России по динамике цен говорится, что в октябре годовая инфляция в регионе выросла до 4,6% после 4,2% в сентябре 2020 года.

Причины – ослабление рубля, низкий урожай, а также повышение спроса потребителей на некоторые товары.

На какие товары в октябре цены росли быстрее, чем годом ранее?

Из продовольствия – это картофель, сахар, растительное масло, сыры и мясные продукты. Как известно, у нас в регионе не уродилась картошка, на юге – сахарная свекла и подсолнечник. Предложение отечественного рынка сократилось, и цены выросли. Возросшая стоимость импортных кормов и зерна, ветеринарных препаратов и упаковки отразилась на ценах мясных изделий и «молочки».

Повышенный спрос покупателей объясняет рост цен на медикаменты и чистящие средства. Здесь причина очевидна – пандемия. Пользовалась особым спросом также крупная и малая бытовая техника, а популярные марки автомобилей вообще оказались в дефиците. При таком раскладе взлет цен неизбежен.

В этой связи порадовала динамика цен на услуги транспорта. Банк России констатировал замедление роста: транспортники не проводили традиционную осеннюю индексацию стоимости проезда в общественном транспорте. Сотовая связь и медицинские услуги напротив были востребованы как никогда ранее, что отразилось на их стоимости.

В октябре в среднем по ЦФО инфляция составила 3,8%.

– У нас инфляция традиционно несколько выше, чем в других центральных областях. И объясняется это в том числе тем, что находясь на севере округа ярославская область в большей степени зависит от ввозимой сельхозпродукции, а значит мы несем дополнительные расходы за услуги транспорта и логистики, – объясняет управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

В целом по России инфляция в октябре была на уровне 3,99%. Про прогнозам регулятора годовая инфляция в 2020 году составит 3,9–4,2%, а в 2021 г. она будет на уровне 3,5–4%, и сохранится вблизи 4% в дальнейшем.



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