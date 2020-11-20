 

Сутки на Донбассе. Два нарушения перемирия, один украинский военный получил ранение

20.11.2020, 8:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“В районе населенного пункта Авдеевка [Донецкой области] противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки [Донецкой области] обнаружили работу вражеского снайпера”, – говорится в сообщении.

Ранения украинский боец получил в пригороде Авдеевки. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

С начала новых суток 20 ноября российско-оккупационные войска совершили одну провокацию из стрелкового оружия в районе Шумов. Без потерь с украинской стороны. 

“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага”, – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/402280987578823/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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