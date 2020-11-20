 

В Крыму отреагировали на заявление советника Зеленского о «возвращении» полуострова

20.11.2020, 8:50, Новости дня

Киеву нужно думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а о том, как «вернуть мозги» своих граждан к единству с Россией, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

Так Мурадов отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына, передает РИА «Новости».

«Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщинной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи с целью стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации, лишенной, как и такие же люди, перспективы выживания», – сообщил постпред.

Он указал, что украинцы должны осознать: они выживут как народ только в единстве со всеми братскими народами, от которых их насильственно отрывают, чтобы сделать «пушечным мясом» в братоубийственной войне.

«Я говорю о той части одурманенной Украины, которая не должна поддаться умопомрачению разрыва со своим богатым общим домом, который мы веками вместе создавали. Мы много знаем и помним о тех людях и клятвах верности единству, звучавших лишь 15-20 лет тому назад. Они и сейчас продолжают находиться в киевском истеблишменте. Надеемся, что их мозги наконец вернутся на то место, где они и должны быть», – сказал Мурадов.

Также он подчеркнул, что хранит документы о планах строительства моста через Керченский пролив, которые почти два десятилетия назад Куницын подписывал вместе с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, а также многие записи, в которых крымские руководители заявляли о верности русскому миру.

«Крымчане остались верны этой присяге до конца. Хочу «вернуть мозги» к тому времени, когда он, Куницын, русский воин-афганец, гордился величием подвига нашего единого народа в Великой Отечественной войне, носил Георгиевскую ленточку, посвященную Великой Победе», – заключил Мурадов.

Ранее Куницын, который до воссоединения полуострова с Россией занимал посты премьер-министра Крыма и губернатора Севастополя, заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины сначала нужно «вернуть мозги людей», то есть перевернуть их сознание.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Учения «Океанский щит-2020» начались в Балтийском море

07.11 / В ПАСЕ осудили превращение собора Святой Софии в мечеть

24.10 / «Дональд Трамп перестал истекать кровью» — NBC дал оценку вторым президентским дебатам

24.06 / Страны Европы в СБ ООН пригрозили Израилю

17.10 / В женском движении “За майбутнє” обвинили власть в атаке ботов на ресурсы партии в соцсетях

29.06 / Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

16.07 / Рада уволила главу аппарата парламента. По данным СМИ, он должен был следить за Разумковым для Банковой

22.07 / В Челябинской области откроются 32 новых «Точки роста»

03.10 / В РФ объяснили падение доверия пользователей к американским соцсетям

09.09 / Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска