Кушанашвили выделил место «мракобесу» Прохору Шаляпину на Ваганьковском кладбище

20.11.2020, 8:28, Разное

Журналист Отар Кушанашвили обрушился с негативными высказываниями в адрес певца Прохора Шаляпина. Он назвал его «мракобесом» и определил ему место на Ваганьковском кладбище.

Инцидент произошел в новом выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?», куда Кушанашвили пригласили в качестве гостя. В программе речь зашла об актере Гоше Куценко и его отношениях с немолодой женщиной. В этом плане его сравнили с Шаляпиным, но телеведущий, услышав его имя, сразу же обрушился на исполнителя с критикой.

Кушанашвили назвал его «мракобесом», который уже находится на Ваганьковском кладбище. Стоит отметить, что Прохор Шаляпин знаменит своими отношениями с женщинами старше его возраста. Так, на Ямайке он познакомился с Ларисой Копенкиной, но позже они расстались. После этого он состоял в отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской.