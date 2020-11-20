Человек из телевизора хочет в YouTube

20.11.2020, 8:06, Разное

Роскомнадзор вступился за Владимира Соловьева. Это так не работает.

Владимир Соловьев — прямо какой-то человек-оркестр: ежедневные многочасовые вечерние телешоу, утренний радиоэфир, а ему еще и петь охота. То есть царить и на той территории свободы, где, увы, правят бал ненавистные ему «бездарности» типа Дудя, которые своими миллионными просмотрами авторитету от российской журналистики покоя не дают. Он такую к ним неприязнь испытывает — порой просто криком кричит: «Кто я, а кто вы? Жалкие ничтожные людишки!»

В апреле этого года на своем канале «Соловьев. Live» он в свойственной ему интеллигентной манере уже отчитывал YouТube за то, что хостинг якобы ограничивает доступ пользователей к его выдающимся программам:

«Какого хрена в очередной раз не пришли оповещения — что сейчас, что вечером? Вы так меня боитесь, вам так страшно?

Или что, украинские модераторы, сидящие на зоне РФ, делают все возможное, чтобы Навальный и прочая либерастня выполняли политические задачи на якобы неполитическом YouТube?»

Дальше было совсем непристойно, с употреблением сниженной лексики и перечислением так называемых «коллег», которым YouТube никаких препятствий не чинит: «Жалкие шавки, обслуживающие Ходора».

Попали под раздачу телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», «Медуза» и «Новая газета», которую владелец виллы на итальянском озере Комо и ведущий (пусть и не самого посещаемого канала, но все равно спасибо за рекламу) назвал «иностранным агентом, существующим на иностранные деньги».

И вот опять. Как выяснилось, в сентябре пользователи YouТube пожаловались на стрим Соловьева «Битва за Белоруссию / Жесткие заявления Путина / Что с Навальным? Европа в огне», после чего хостинг ограничил доступ к его материалу. И теперь уже не сам Соловьев, а целый Роскомнадзор в специальном письме потребовал от компании Google «снять ограничения» c YouТube-канала «Соловьев. Live»: «С октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде YouТube", хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить, как попытку администрации YouТube ограничить распространение материалов популярного российского автора и воспрепятствовать росту его аудитории».

В раздел «В тренде» попадают ролики, которые набирают больше просмотров по сравнению с другими, ранее опубликованными.

Для справки: у канала «Соловьев. Live» 495 тысяч подписчиков. У авторского канала «вДудь» по состоянию на ноябрь 2020 года более 8,27 миллиона подписчиков и более 1,1 миллиарда просмотров. Есть на кого равняться и к чему стремиться начинающему блогеру Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Роскомнадзор ему в помощь.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»