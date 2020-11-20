 

В Госдуме подготовили законопроект об ответственности соцсетей

20.11.2020, 7:56, Новости дня

Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение российского законодательства подготовлен, он предусматривает штрафы за неудаление противоправного контента, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Да, такой законопроект подготовлен. Предлагаются штрафы», – приводит ТАСС ответ Хинштейн на соответствующий вопрос.

Парламентарий пояснил, что речь не идет об оборотных штрафах, но не стал уточнять размер планируемых санкций.

Накануне в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ. В Общественной палате поддержали идею.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в комментарии газета ВЗГЛЯД перечислил возможности РФ по противодействию цензуре в западных соцсетях.



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