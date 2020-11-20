Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 ноября 2020 года

20.11.2020, 7:36, Разное

Цифры взволновали даже высших государственных чиновников России. Главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что несмотря на отсутствие “взрывного” роста, ситуация продолжает планомерно ухудшаться. Глава Роспотребнадзора назвала ее напряженной и призвала неукоснительно соблюдать введенные в регионах меры безопасности, чтобы коронавирус в России замедлился.

Тем временем известная теледоктор Елена Малышева советует россиянам бороться с COVID-19 с помощью черного перца. По словам врача, он лишает SARS-CoV-2 его главного атрибута и оружия – той самой короны. Именно с помощью нее вирус цепляется за организм человека. Перец содержит вещества, подавляющие “хватку” короны ковида, из-за чего он не может закрепиться и погибает.

А вот аллергикам коронавирус в России сегодня уже не так страшен. Доктор медицинских наук, аллерголог Вера Ревякина сообщила, что у страдающих от этого недуга россиян особое устройство рецепторов, что значительно уменьшает риск заражения ковидом.

Коронавирус в Москве

Заболели –

533 068

533 068 Умерли –

8 082

8 082 Выздоровели –

388 416

Коронавирус в России

Заболели –

2 015 608

2 015 608 Умерли –

34 850

34 850 Выздоровели –1 526 656

Коронавирус в мире