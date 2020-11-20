Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 ноября 2020 года
20.11.2020, 7:36, Разное
Цифры взволновали даже высших государственных чиновников России. Главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что несмотря на отсутствие “взрывного” роста, ситуация продолжает планомерно ухудшаться. Глава Роспотребнадзора назвала ее напряженной и призвала неукоснительно соблюдать введенные в регионах меры безопасности, чтобы коронавирус в России замедлился.
Тем временем известная теледоктор Елена Малышева советует россиянам бороться с COVID-19 с помощью черного перца. По словам врача, он лишает SARS-CoV-2 его главного атрибута и оружия – той самой короны. Именно с помощью нее вирус цепляется за организм человека. Перец содержит вещества, подавляющие “хватку” короны ковида, из-за чего он не может закрепиться и погибает.
А вот аллергикам коронавирус в России сегодня уже не так страшен. Доктор медицинских наук, аллерголог Вера Ревякина сообщила, что у страдающих от этого недуга россиян особое устройство рецепторов, что значительно уменьшает риск заражения ковидом.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
533 068
- Умерли –
8 082
- Выздоровели –
388 416
Коронавирус в России
- Заболели –
2 015 608
- Умерли –
34 850
- Выздоровели –1 526 656
Коронавирус в мире
- Заболели –
56 247 982
- Умерли –
1 349 380
- Выздоровели – 38 708 047
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