Названы четыре ранних симптома коронавируса

20.11.2020, 7:03, Новости дня

Британские и канадские врачи перечислили четыре распространенных симптома, которые могут означать заражение коронавирусом, когда человек еще об этом не догадывается, информирует Express.

Как отмечено в исследовании, каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. «Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого из Университета Альберты Митча Уилсона.

Как в свою очередь сообщила доктор Даяна Галл, диарея является одним из ранних симптомов заражения коронавирусом. А еще один признак инфицирования – конъюнктивит. С таким утверждением выступает Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко – примерно в 3% случаев. «Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость», – объяснили американские специалисты.

Третьим симптомом коронавируса названа спутанность сознания. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий. Обнаружено, что повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.

Еще один симптом – утомляемость. Ученые из Тринити колледжа в Дублине выяснили, что она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.

Как ранее сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, заложенность ушей также является одним из симптомов коронавируса.

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса. Также испанские ученые выяснили, что общего у 80% COVID-положительных пациентов. Кроме того, ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новые признаки вызываемого коронавирусом заболевания.