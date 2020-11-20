Мнение: Педофильский “Мемориал”

20.11.2020, 6:54, Разное

Чудесное о развитии дела антисталиниста-педофила Дмитриева, за которого так топила либеральная тусовочка.

Ну что, граждане либералы, антисталинисты, «дмитриевцы». Кто хочет покаяться?

Похоже, точка в спорах вокруг дела Юрия Дмитриева, главы карельского «Мемориала» поставлена. Такая уверенность появилась у меня сегодня, когда в «МК в Карелии» я прочитал статью Максима Бернштейна, бескомпромиссного борца с «людоедским режимом Сталина». Цитата:

«Пресс-конференцию карельского детского омбудсмена Геннадия Сараева, которую он дал 18 ноября, можно назвать поворотной в общественном отношении к делу известного историка, осужденного за сексуальные действия насильственного характера в отношении бывшей приемной дочери. История с «дневником здоровья» перестала быть достоверной». Ой, серьезно? А так до взрослых людей с высшим образованием не доходило, что нормальный человек не может делать сотни снимков своей приемной дочери школьного возраста в абсолютно голом виде? Или они делали вид, что не доходило…

Что же произошло? Всего лишь только в компьютере подсудимого как оказывается, еще при обыске были обнаружены другие материалы такого же характера. Фильмы там были специфические. И мультфильмы. Типа «Белоснежка и гномы», «Мокрые подростки» и все в таком духе. Порно для педофилов. Прямо как у иконы антисоветчиков – гражданина Буковского.Почему эти видеоматериалы всплыли только в апелляционной инстанции – в Верховном суде Карелии? Загадка. Говорят, что искали-то именно фото, о которых сообщила бывшая жена (теперь уж всем понятно, что дело начиналось как чисто бытовое, без всякой политической подоплеки), а названия фильмов были на немецком и английском. Не перевели их. Или какой-то не очень умный следователь решил, что раз в России нет статьи за хранение детской порнографии, то и не надо? Есть и другие варианты объяснений этому, не красящие судебную систему Карелии, которая поддалась на огромное давление со стороны влиятельных сторонников Дмитриева.

Так или иначе теперь в уголовном деле есть мотив. Факт склонности Дмитриева к педофилии. Точка.

Вчера говорил с одним юристом о процессуальных косяках этого дела. Вообще, если бы их не было, такого феерического итога «дела Дмитриева» для либеральной тусовки могло бы и не случиться. Если бы все факты изначально были вытащены на свет божий, она бы не полезла так открыто защищать «своего». А теперь с ног до головы она вымазалась в известной субстанции. Дело Дмитриева оказалось невольно репутационной ловушкой. Судите сами, с 2016 по 2020 год:

– Дмитриев арестован по подозрению в педофилии. В его компе нашли кучу непристойных фото приемной дочери.

– Дело сфальсифицировано, фотки подкинуты!

– Дмитриев и его адвокат признают это фото.

– Это был просто «Дневник здоровья!»

– Приемная дочь заявила о непристойных действиях, что он пихал ей руку в трусы.

– Ее заставили оговорить Дмитриева!

– И Дмитриев и адвокат сами объясняют его действия в отношении дочери.

– Ну чего же тут такого, он просто проверял ее, ведь она страдала энурезом!

Градус безумия все больше зашкаливал. Даже когда появилась информация, что есть такое фото не только приемной дочери, но и родной внучки Дмитриева.

А теперь что говорить, по поводу фильмов и мультиков? Тут ведь не только в юридической плоскости дело лежит. В моральной и нравственной тоже. Ваш «мученик» и «святой», граждане либералы и антисталинисты, оказался просто мерзким старым педофилом. А вы его образцом для подражания хотели сделать…

Напомню, кто выступал в поддержку ПЕДОФИЛА Дмитриева:

Борис Гребенщиков, Борис Акунин, Андрей Звягинцев, Светлана Алексиевич, Владимир Познер, Вениамин Смехов, Александр Сокуров, Чулпан Хаматова, Ахеджакова, само собой и многие другие…

Господа, вы не вникали в суть дела и высказывались за компанию? Тогда как можно вообще верить любым вашим словам в чью-то поддержку? Или все шло по принципу «Сомоса – сукин сын, но это наш сукин сын»? Тогда цинизм знаменитых защитников педофила Дмитриева просто зашкаливает. Да, все деятели забыли о второй стороне дела – девочке. Проверку принципом «слезинки ребенка» либеральная интеллигенция России не выдержала. На девочку им было плевать. На правду им было плевать. Да и на нас всех им тоже всегда будет плевать. Запомните это.

Политически в «деле Дмитриева» больше всего измазалась партия «Яблоко», за что партийцы, думаю скажут отдельное спасибо Эмилии Эдгардовне Слабуновой. Из известных либералов сомнение в невиновности Дмитриева высказал один Подрабинек. Мы его, конечно, не любим, но надо отдать должное – Александр Пинхосович старый волк, прошедший школу советских лагерей. Сразу почуял, что тут дело нечисто.

Ну а про либеральную интернет-пехоту и говорить нечего. Здорово вас ваши вожди объегорили! Четыре гора истерик и срачей в интернете, воплей про «месть сталинистов и наследников палачей», пикетиков в Петрозаводске – коту под хвост. Кругом обман, обман со стороны своих же, кто знал или догадывался. Господин Трунов, вам отдельный привет.

Кстати, после того как стадия неизбежного принятия фактов наступит, хотелось бы мне прочитать, что напишут о деле Дмитриева многие карельские журналисты, вроде Александра Фукса и Глеба Ярового. Вы ведь несколько лет пудрили читателям мозги. При том, повторюсь, что уже на стадии «фото существуют» разумному человеку все должно было быть понятно, что у уголовного дела есть реальная подоплека.

Ах да, защитники Дмитриева еще подставили своих иностранных друзей, которые тоже чего-то там в защиту педофила говорили. Хотя в Европе это очень серьезное преступление. Между прочим, власти Французской республики еще до суда инициировали лишение доцента Соколова ордена Почетного легиона. А власти Польской республики после окончательного суда лишат Дмитриева Креста заслуги? Или пусть назло русским польский орден остается вымазанным в этой субстанции?

Интересно, что найдется хоть кто-то из числа защитников педофила Дмитриева, который признается и покается в обмане. Или все они, обсыхая, так и будут делать вид, что ничего не произошло.

Постскриптум. А что же история с изучением Сандармоха? А она продолжается. Не будем себе врать: факт педофильского преступления гражданина Дмитриева автоматически не означает, что в Сандармохе в 1937 году ничего не было. Увы, было. И невинные люди тогда тоже пострадали. Просто было совсем не так, как это описывалось в примитивной либеральной агитке, созданной Дмитриевым. Так что впереди еще много споров типа этого:

– Почему вы утверждаете, что в Сандармохе было расстреляно 7 тысяч человек, если по всем источникам там лишь 1111 человек первого соловецкого этапа?

– А-а-а! Вы сталинисты, наследники палачей, убили миллионы невинных жертв, лучших представителей народа!

– Хорошо, но из списков «Мемориала» выходит, что вот этот репрессированный в Сандармохе совершил умышленное убийство, а этот – был осужден за бандитизм, а вот тот – руководил резней еврейского населения Житомира в 1919 году. Это точно невинные жертвы?

– А-а-а! Вы сталинисты, вас всех нужно запретить и люстрировать!

Ну и так далее. Впрочем, это совсем другая история.

(с) Александр Степанов

https://vk.com/wall10412510_34729 – цинк

Думаю, теперь объявят, что ФСБ подкинуло Дмитриеву детское порно (как это делали защитники Буковского).

Покаяний от этой публики мы я думаю не дождемся.

Хотя нельзя не отметить, что та упоротость, с которой они вписались за своего гендерно-близкого коллегу, действительно способствовала всплытию этих чудесных подробностей о моральном облике борцов с гидрой НКВД. Все по идейным заветам Буковского.

PS. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.