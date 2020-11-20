Главы ЕС проигнорировали «Спутник V» на саммите по коронавирусу

20.11.2020, 6:44, Новости дня

Главы государств и правительств ЕС в ходе экстренной видеоконференции по борьбе с пандемией коронавируса не обсуждали поставки первых образцов российской вакцины «Спутник V» в Венгрию, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Нет, этот вопрос не был темой нынешней видеоконференции глав государств. Однако я считаю, что любая вакцина, которая будет использоваться в ЕС, должна пройти процесс сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств [ЕАЛС]. В целом мы исходим из того, что вакцинация – это вопрос безопасности и доверия. У нас могут быть доверие и безопасность, только когда есть транспарентность и информация о процессе разработки вакцины и о том, как проводились испытания», – приводит ТАСС комментарий главы Еврокомиссии по поводу заявления главы МИД Венгрии о получении первых образцов российского препарата для проведения исследований венгерскими экспертами.

Фон дер Ляйен проинформировала, что западные вакцины от коронавируса, разработанные компаниями BioNTech и Pfizer, а также Moderna, могут быть зарегистрированы в ЕС уже во второй половине декабря. «ЕАЛС говорит нам, что вакцины BioNTech и Moderna могут быть авторизованы в Евросоюзе во второй половине декабря», – отметила глава ЕК.

Накануне Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V».

Ранее представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что Еврокомиссия разрешит Венгрии закупать российскую вакцину в случае регистрации препарата в Евросоюзе. В свою очередь официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер говорил, что нормы ЕС допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность. Венгрия запланировала начало импорта небольшого объема российской вакцины от коронавируса на декабрь.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству российских препаратов.