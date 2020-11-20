 

София Ротару готова вернуться в Россию для выступления на «Песне года»

20.11.2020, 6:42, Разное

Концертный директор певицы Софии Ротару сообщил, что она намерена выступить на «Песне года» после продолжительного отсутствия концертов в России. По словам Сергея Лаврова, гонорар за выступление на фестивале она брать не собирается, поскольку приедет на него ради своего друга композитора Игоря Крутого.
Обычно на концертах друзей София Ротару выступает бесплатно, но за сольные мероприятия она берет не менее 50 000 долларов. Первоначально певица хотела приехать на юбилей своей подруги Надежды Бабкиной, но коронавирус спутал ей все планы.

Сергей Лавров не отрицает, что, будучи в России, София Ротару может также выступить в новогодних огоньках на «Первом канале» или «Россия 1». За выступление на этих мероприятиях аналогичным образом организаторы не выплачивают гонорары.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / В Минске пройдёт посвящённая Лукашенко выставка «Востребован народом. Доказательства легитимности»

28.09 / Археологи обнаружили древнеегипетское предсказание краха цивилизации

03.11 / Мнение: Знакомства

22.09 / Ученые назвали три основных симптома-предвестника диабета второго типа

11.09 / Родителям убитого росгвардейцами екатеринбуржца снова отказали в возбуждении уголовного дела

02.11 / В Москве во время выступления умер молодой музыкант

28.07 / Мнение: Пассивные вкладчики

09.08 / Врач-диетолог назвала целебные свойства грибов

18.10 / У юноши, убившего учителя в пригороде Парижа, был статус беженца

14.09 / Уникальную концепцию используют при сооружении причалов на Иваньковском водохранилище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска