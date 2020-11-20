София Ротару готова вернуться в Россию для выступления на «Песне года»

20.11.2020, 6:42, Разное

Концертный директор певицы Софии Ротару сообщил, что она намерена выступить на «Песне года» после продолжительного отсутствия концертов в России. По словам Сергея Лаврова, гонорар за выступление на фестивале она брать не собирается, поскольку приедет на него ради своего друга композитора Игоря Крутого.

Обычно на концертах друзей София Ротару выступает бесплатно, но за сольные мероприятия она берет не менее 50 000 долларов. Первоначально певица хотела приехать на юбилей своей подруги Надежды Бабкиной, но коронавирус спутал ей все планы.

Сергей Лавров не отрицает, что, будучи в России, София Ротару может также выступить в новогодних огоньках на «Первом канале» или «Россия 1». За выступление на этих мероприятиях аналогичным образом организаторы не выплачивают гонорары.