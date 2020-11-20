Елену Ксенофонтову госпитализировали с коронавирусом

20.11.2020, 6:42, Разное

Российскую актрису и звезду сериала «Кухня» Елену Ксенофонтову госпитализировали в больницу из-за ухудшившегося состояния здоровья в результате инфицирования коронавирусом. На своей странице в Instagram артистка призналась, что заразилась еще 6 ноября и все это время пыталась лечиться самостоятельно.

Медики диагностировали у актрисы до 30% поражения легких и двустороннюю пневмонию. Речь Елене Ксенофонтовой дается тяжело, ее голос звучит тихо, а иногда наступают сильные приступы кашля и одышка. Сама артистка признается, что испытывала спазмы в мышцах, боль в грудной клетке и костях, а также ее до рвоты изматывал кашель.

По словам Елены Ксенофонтовой, врачи лечат ее не антибиотиками, а гормонами и другими сильными препаратами. Актриса опасается, что коронавирус может влиять на психику, вызывая апатию и прочие негативные мысли. Поклонники пожелали ей быстрейшего выздоровления.