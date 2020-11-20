ABC – австралийский спецназ обвинили в военных преступлениях в Афганистане

20.11.2020, 6:12, Новости дня

Во время афганской кампании члены Особой воздушной службы (SAS) Австралии убили не менее 39 пленных и гражданских лиц, пишет ABC со ссылкой на недавно опубликованный доклад. В частности, согласно документу, военнослужащие подкидывали своим невинным жертвам оружие, чтобы в случае необходимости оправдать их убийство, отмечает издание.



Reuters

Австралийские силы специального назначения обвинили в совершении военных преступлений. Согласно многолетнему расследованию, 25 бывших или действующих военнослужащих были причастны к убийству 39 пленных и гражданских лиц в Афганистане, пишет ABC.

Сильно отредактированные результаты проверки были накануне опубликованы в Канберре главой Австралийских сил обороны (ADF) Ангусом Кэмпбеллом. Он принёс извинения за «любые проступки австралийских солдат», в первую очередь за действия некоторых членов Особой воздушной службы (SAS).

Авторы отчёта рекомендуют передать всю информацию об инцидентах полиции для проведения уголовного расследования. Но ещё до передачи дел в суд генеральный инспектор Сил обороны Австралии (IGADF) советует правительству выплатить компенсацию семьям жертв в Афганистане.

Расследованием, на завершение которого ушло четыре с половиной года, руководил генерал-майор Пол Бреретон. Он заявил, что ни один из изучённых им инцидентов нельзя списать на «спорные решения, принятые под давлением в пылу боя».

Согласно отчёту, командиры австралийских патрулей SAS в Афганистане часто заставляли новобранцев расправляться с пленными, чтобы получить первый опыт убийства. Эта практика называлась «крещением кровью».

В документе также утверждается, что некоторые австралийские спецназовцы в Афганистане носили с собой оружие, радио и гранаты иностранного производства. Они подбрасывали эти «улики» рядом с телами афганских гражданских, чтобы выставить их «законной мишенью» в случае расследования.

«Существенная косвенная ответственность ложится на тех в полку Особой воздушной службы, кто поддерживал или поощрял «культуру воинов», а также на клику среди сержантского состава, которые её пропагандировали», — заявил Бреретон. — Представители спецназа должны гордиться тем, что они являются образцовыми профессиональными солдатами, а не «героями-воинами».

Генерал-майор подчеркнул, что следователи прикладывали значительные усилия, чтобы получить информацию от войск в ходе своего расследования. При этом, по его словам, старшие офицеры были «разочарованы откровенным обманом со стороны тех, кто знал правду».

«Расследование столкнулось с огромными проблемами в получении достоверной информации в закрытом, тесно связанном и изолированном сообществе спецназа. Ведь верность товарищам, непосредственному начальству и подразделению рассматривается здесь как основа основ, в которой секретность является приоритетом, а утечки информации — табу», — заявил Бреретон.

Он предположил, что подобное поведение бросает тень на весь персонал ADF. «Моральный авторитет — это элемент боевой мощи. Если мы не сдерживаем себя на поле боя, по крайней мере на уровне стандартов, которых мы ожидаем от наших противников, мы лишаем себя этого морального авторитета и этого элемента боевой мощи», — добавил генерал-майор.

В ходе расследования IGADF были опрошены 423 свидетеля. Авторы отчёта изучили более 20 тыс. документов и более 25 тыс. изображений, исследуя поведение военнослужащих в период с 2005-го по 2016 год. Они обнаружили, что существовали «вольные» интерпретации ситуаций, при которых войска могут рассматривать людей в качестве «непосредственных участников боевых действий» и, следовательно, потенциальных мишеней.

«Меня очень тревожит, что эти проблемы возникли, — признался глава ADF Ангус Кэмпбелл. — Они наносят невероятный ущерб организации и будущему Силам обороны Австралии. Я оставляю открытыми все варианты и хочу проработать каждый случай индивидуально».

Генерал Кэмпбелл объявил, что в свете полученных данных 2-й батальон SAS будет расформирован. По его словам, командующий армией создаст новое подразделение с новым названием и культурой, заключает ABC.